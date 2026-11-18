18 KASIM ÇARŞAMBA AKARYAKIT FİYATLARI | Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı? Güncel benzin, motorin ve LPG litresi ne kadar oldu?

18 Kasım'da akaryakıt tabelalarında genel bir indirim uygulanmadı ama motorin için 19 veya 20 Kasım beklentisi masada! Tutar henüz kesinleşmezken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün benzin, motorin ve LPG'nin litre fiyatları ne kadar oldu?