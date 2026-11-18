18 Kasım'da akaryakıt tabelalarında genel bir indirim uygulanmadı ama motorin için 19 veya 20 Kasım beklentisi masada! Tutar henüz kesinleşmezken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün benzin, motorin ve LPG'nin litre fiyatları ne kadar oldu?
BUGÜN MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?
Motorin fiyatlarında hafta içerisinde yeni bir indirim yapılabileceği öne sürüldü.
HANGİ GÜNLERE İŞARET EDİLDİ?
Sektör kaynaklarına dayandırılan değerlendirmelerde 19 Kasım Perşembe veya 20 Kasım Cuma günü işaret edildi.
Ancak olası indirimin tutarı henüz açıklanmadı. Motorin fiyatlarında değişiklik yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar da bulunmuyor.
18 KASIM'DA BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?
18 Kasım itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında ülke genelini kapsayan yeni bir indirim gerçekleşmedi.
Benzinde son büyük indirim 12 Kasım'da litre başına 3,40 TL olarak uygulandı. Motorinde ise 7 Kasım'da 5,40 TL'lik fiyat düşüşü yaşandı.
Güncel fiyat bildirimlerinde bazı dağıtıcıların 18 Kasım'da benzin ve motorinde 10 kuruşluk artış yaptığı görülüyor. Bununla birlikte ülke genelinde yeni bir büyük zam veya indirim uygulanmış değil.
18 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
18 Kasım 2026 tarihli EPDK bildirimlerine dayanan il bazlı fiyat verilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 71,20 TL
Motorin: 95,20 TL
LPG: 51,73 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 71,00 TL
Motorin: 95,10 TL
LPG: 51,29 TL
ANKARA
Benzin: 72,12 TL
Motorin: 96,30 TL
LPG: 52,00 TL
İZMİR
Benzin: 72,39 TL
Motorin: 96,60 TL
LPG: 51,93 TL