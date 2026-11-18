Genç'in değerlendirmesine göre düzenlemenin tüm emeklileri kapsaması ancak herkese aynı oranda yansımaması bekleniyor. Özellikle 65 yaş ve üzerindeki çalışmayan emekliler ile farklı prim günlerine sahip vatandaşlar için ayrı değerlendirmeler gündeme gelebilir.

Mali Müşavir Mustafa Genç, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede yeni düzenlemede yaş ve prim günü kriterlerinin dikkate alınabileceğini söyledi.

-Son Kasım Aralık'ta 3 Ocak'ta açıklanacak ve dolayısıyla ortalama %10 gibi bir zam beklentimiz var

-Daha önce Ekim sonu itibariyle açıklanan bir 8,29 kesinleşmiş bir enflasyon artışımız vardı, emeklilerin cebindeydi.

Canlı yayında hesaplamalar yapan Genç, en düşük emekli maaşı için olası senaryoları şöyle sıraladı:

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

-SSK ve Bağkur emeklisi için %10,5 arasında; memur için ise onlar sözleşme ve artı enflasyon farkı almaktalar, %8 gibi bir artış söz konusu

-SSK ve Bağkur için en düşük emekli aylığı olan 23.552 TL, %10 artış gerçekleşmesi halinde 25.907 TL'ye çıkacak

-En düşük memur emekli aylığı 31.520 liradan %8 artışla 34.049 liraya çıkacak