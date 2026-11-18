2027 emekli zammı için geri sayım sürerken milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak ayında maaşlarına yapılacak artışı merak ediyor. Enflasyon verileriyle şekillenen zam hesabına refah payı ihtimalinin de eklenmesi, beklentileri artırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in peş peşe yaptığı açıklamalar da emeklilerin gündemini hareketlendirdi.
EMEKLİ ZAMMINDA 4 AYLIK ORAN BELLİ OLDU
TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık zam oranı yüzde 8,29 olarak hesaplandı. Böylece emeklilerin ocak zammı için ilk dört aylık tablo ortaya çıktı. Kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kesin zam oranı netleşecek.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN EMEKLİYE İYİLEŞTİRME MESAJI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere enflasyonun üzerinde artış hedefleyen bir çalışmanın tamamlanarak Meclis'in takdirine sunulacağını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise emeklilere yönelik iyileştirme yapılacağını belirterek teknik çalışmaların büyük ihtimalle aralık ayında tamamlanacağını ifade etti.
YAŞ VE PRİM GÜNÜ MAAŞLARI DEĞİŞTİREBİLİR
Mali Müşavir Mustafa Genç, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede yeni düzenlemede yaş ve prim günü kriterlerinin dikkate alınabileceğini söyledi.
Genç'in değerlendirmesine göre düzenlemenin tüm emeklileri kapsaması ancak herkese aynı oranda yansımaması bekleniyor. Özellikle 65 yaş ve üzerindeki çalışmayan emekliler ile farklı prim günlerine sahip vatandaşlar için ayrı değerlendirmeler gündeme gelebilir.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Canlı yayında hesaplamalar yapan Genç, en düşük emekli maaşı için olası senaryoları şöyle sıraladı:
-Daha önce Ekim sonu itibariyle açıklanan bir 8,29 kesinleşmiş bir enflasyon artışımız vardı, emeklilerin cebindeydi.
-Son Kasım Aralık'ta 3 Ocak'ta açıklanacak ve dolayısıyla ortalama %10 gibi bir zam beklentimiz var
-SSK ve Bağkur emeklisi için %10,5 arasında; memur için ise onlar sözleşme ve artı enflasyon farkı almaktalar, %8 gibi bir artış söz konusu
-SSK ve Bağkur için en düşük emekli aylığı olan 23.552 TL, %10 artış gerçekleşmesi halinde 25.907 TL'ye çıkacak
-En düşük memur emekli aylığı 31.520 liradan %8 artışla 34.049 liraya çıkacak
Peki senaryolardan bahsetmiştik. Refah payı, seyyanen zam söz konusu. Bir refah payı etkisini değerlendirelim:
En düşük 23.552 lira SSK ve Bağkur emekli maaşının %10 enflasyon farkı ilave etmemiz halinde 25.927 TL 97 kuruşa; %5 puan refah payı ilavesiyle 27.202 TL 56 kuruşa çıkacak
-%10 puan refah payı artışıyla 28.497 TL olacak
-%15 puan refah payıyla 29.793 lira olacak
-%20 refah payı artışıyla 31.088 TL olacak
-30.000 TL maaşı olan, enflasyon farkıyla %10'la 33.000; %5 ile birlikte refah payıyla 34.650 liraya çıkmış olacak
Son %15'lik bir refah payı artışıyla 30.000 TL maaş alan bir emeklimizin 37.950 liraya çıkacak emekli maaşı 65 yaş ve üzeri çalışmayan emekliler için ise pozitif bir ayrımcılığa giderek yönetimimiz, idarecilerimiz farklılaştırılmış bir emekli maaşı yani prim farkı 3600 ile 4.000, 5.000, 10.000 olanlar arasında bir maaş farkı, aylık farkı oluşturulacak diye bekliyoruz
Bu da 3 Ocak'ta netleşmiş olacak.
YÜZDE 10 ZAM ORANI ÜZERİNDEN REFAH PAYI İLE OLUŞACAK TABLO ŞU ŞEKİLDE:
23.552 TL MEVCUT MAAŞ İÇİN:
• %10 zamlı maaş: 25.907,20 TL
• %5 refah payı: 27.202,56 TL
• %10 refah payı: 28.497,92 TL
• %15 refah payı: 29.793,28 TL
• %20 refah payı: 31.088,64 TL
25.000 TL MEVCUT MAAŞ İÇİN:
• %10 zamlı maaş: 27.500 TL
• %5 refah payı: 28.875 TL
• %10 refah payı: 30.250 TL
• %15 refah payı: 31.625 TL
• %20 refah payı: 33.000 TL
30.000 TL MEVCUT MAAŞ İÇİN:
• %10 zamlı maaş: 33.000 TL
• %5 refah payı: 34.650 TL
• %10 refah payı: 36.300 TL
• %15 refah payı: 37.950 TL
• %20 refah payı: 39.600 TL
35.000 TL MEVCUT MAAŞ İÇİN:
• %10 zamlı maaş: 38.500 TL
• %5 refah payı: 40.425 TL
• %10 refah payı: 42.350 TL
• %15 refah payı: 44.275 TL
• %20 refah payı: 46.200 TL
40.000 TL MEVCUT MAAŞ İÇİN:
• %10 zamlı maaş: 44.000 TL
• %5 refah payı: 46.200 TL
• %10 refah payı: 48.400 TL
• %15 refah payı: 50.600 TL
• %20 refah payı: 52.800 TL
45.000 TL MEVCUT MAAŞ İÇİN:
• %10 zamlı maaş: 49.500 TL
• %5 refah payı: 51.975 TL
• %10 refah payı: 54.450 TL
• %15 refah payı: 56.925 TL
• %20 refah payı: 59.400 TL
50.000 TL MEVCUT MAAŞ İÇİN:
• %10 zamlı maaş: 55.000 TL
• %5 refah payı: 57.750 TL
• %10 refah payı: 60.500 TL
• %15 refah payı: 63.250 TL
• %20 refah payı: 66.000 TL