Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Değerli milletvekili arkadaşlarım kıymetli misafirler hanımefendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle selamlıyorum…

Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimiz ve 922 ilçemizde teşkilatlarımız bünyesinde samimiyetle koşturan tüm yol arkadaşlarıma selamlarımı gönderiyorum.

Grup salonumuzu heyecanlarıyla dolduran misafirlerimize hoş geldiniz diyor dayanışmaları için şükranlarımı sunuyorum. Allah son nefesimize kadar süreceğine inandığım bu yol ve dava arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum.

SANCILI BİR SÜRECİN TAM ORTASINDAYIZ

Grup toplantımızı oldukça kritik bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Eski dünya düzeni yıkılırken yerine ne konulacağını kimsenin bilmediği medyaya ve ekranlara yansıyandan daha yıkıcı bir rekabetin yaşandığı sancılı bir sürecin tam ortasındayız. Rusya Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı kayıplarla devam ederken uçak gemilerinin de sevk edilmesiyle Basra Körfezi'nde sular yeniden ısınıyor.

GAZZE'DE İNSANİ FELAKET YAŞANIYOR

Gazze'de havaların soğumasıyla birlikte insani bir kriz yaşanıyor. Altlarına sığınacakları bir çadır bile kalmamış soğuktan tir tir titreyen o Gazzeli yavruların hallerine yüreklerimiz dayanmıyor. Gazze'de katliam suikast ayrımcılık tecrid tüm dünyanın gözleri önünde hemen her gün tekrarlanmaya devam ediyor. İslam alemi öz eleştiride bulunmalı

Başkaları gözleri ve kulaklarını kapatsa bile biz Gazze'deki zulme sessiz kalmayacağız.

AK PARTİ'Yİ MİLLET KURDU

3 Kasım 2002 itibarıyla Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır. Hizmet ve eser siyaseti iktidara gelmiş ülkemizin yolu da bahtı da açılmıştır. AK Parti'yi millet kurdu. Bizler buraya 363 kişilik AK Parti olarak halkımızın ortaklaşa kaderinin çilesine ortak olma misyonuyla geldik. Bu yüce Meclis çatısı altında bizlerin burada olmasının tek bir anlamı yoktur. Bizler burada sadece milletimizin iradesinin tecellisi nedeniyle bir araya gelmiş toplanmış bulunmaktayız. Omuzlarımızdaki sorumluluğu hiç unutmadık. 24 yıl önceki aynı heyecanı yaşıyoruz.

Bizim tek pusulamız Türk milletidir. Aramızda yorulan kendini kaybeden olursa bir süre dinlendirecek çok daha büyük bir aşkla koşmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki daha nice seneler boyunca Türkiye'ye hizmet bahtiyarlığını omuzlarımızda taşıyacak daha nice yatırımı milletimizle buluşturma bahtiyarlığına mazhar olacağız. Emek vermiş tüm arkadaşlarımızı şükranla anıyorum. Vefat eden arkadaşlarımıza rahmet diliyorum. Kendini bu hareketin bir neferi olarak gören kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

EMEKLİYE İYİLEŞTİRME SENE BAŞINDAN ÖNCE...

AK Parti olarak milletimizin sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz. Emeklilerle ilgili irademizi ortaya koyduk. Bir önceki Kabine Toplantımızda irademizi ortaya koyduk. Gerek grup yönetimimiz gerek ekonomi kurmaylarımız hazırlıklarını yürüttüğümüz çalışmanın çerçevesini kamuoyu ile paylaştılar. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi, yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz.