Altın ve gümüş çakıldı! Yatırımcı neye uğradığını şaşırdı: Bir yılın dibini gördü...

Bu durum, merkez bankalarının faiz artırımına gideceğine yönelik öngörüleri desteklerken altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metaller üzerinde satış baskısına yol açıyor.

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerle artan enerji maliyetleri enflasyonist endişelere neden oluyor.

Bu yıla 4 bin 313 dolardan başlayan altının onsu, ocak ayında 5 bin 600 doları test ederek rekor kırdı. Ocak ayını yüzde 12,4 değer kazancıyla 4 bin 849 dolardan tamamlayan ons altındaki yükseliş, şubatta da devam etti.

Altının onsu şubatta yüzde 8,5 değer kazandı. ABD ile İran arasında yaşanan gelişmelerle değer kaybetmeye başlayan altının onsu, mart ayını yüzde 11,32 düşüşle tamamladı. Mart ayında yaşanan bu düşüş, 2008 krizinden bu yana en sert aylık gerileme olarak kayıtlara geçti.