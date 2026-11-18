Akbank 'ın emekli promosyon kampanyasında toplam ödül tutarı 30 bin TL'ye kadar yükseliyor. 10.000 TL altı maaş: 6.250 TL10.000-14.999 TL maaş: 10.000 TL15.000-19.999 TL maaş: 12.500 TL20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL

Garanti BBVA, nakit promosyon ve ek ödüllerle emeklilere 25 bin TL'ye kadar avantaj sağlıyor. 10.000 TL altı maaş: 6.250 TL- 10.000-14.999 TL maaş: 10.000 TL- 15.000-19.999 TL maaş: 12.500 TL- 20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL

QNB

QNB'nin emekli maaş promosyonu ödemeleri 20 bin TL'ye kadar çıkıyor. 10.000 TL altı maaş: 8.500 TL10.000-14.999 TL maaş: 13.500 TL15.000-19.999 TL maaş: 16.500 TL20.000 TL ve üzeri maaş: 20.000 TL

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, emekli promosyonu ve ek ödüllerle toplam 30 bin TL'ye kadar avantaj sunuyor. 10.000 TL altı maaş: 6.250 TL10.000-14.999 TL maaş: 10.000 TL15.000-19.999 TL maaş: 12.500 TL20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, emekli maaşını taşıyan veya ilk kez emekli olan müşterilerine 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor. Banka, nakit promosyonun yanı sıra farklı finansman fırsatları da sunuyor. Bu kapsamda 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi, aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira ve faizsiz, 3 ay taksitli 25 bin TL nakit avans imkânı bulunuyor.