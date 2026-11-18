Emekli promosyonlarında Kasım ayı yarışı hız kazandı! Bankalar hangi emekliye ne kadar ödeme yapıyor? En yüksek promosyonu hangi banka sunuyor? 3 yıllık maaş taahhüdü karşılığında nakit ödemenin yanı sıra faizsiz kredi ve ek avantajlar da gündemde. İşte emeklilerin merak ettiği güncel kampanyaların detayları...
EMEKLİ PROMOSYONLARINDA KASIM KAMPANYALARI
Bankalar, emekli maaşı müşterisi kazanmak amacıyla kasım ayında farklı promosyon kampanyaları uyguluyor. Maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emekliler, aldıkları maaş miktarına göre değişen nakit ödemelerden yararlanabiliyor.
Bazı bankalar promosyon ödemelerini doğrudan sunarken bazıları otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, sigorta poliçesi ve yeni müşteri kazandırma gibi koşullarla ek ödül fırsatları sağlıyor.
BANKA BANKA KASIM 2026 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI
Kasım ayında bankaların emeklilere sunduğu nakit promosyonlar ve ek ödül kampanyaları şöyle sıralanıyor:
ING
ING'nin emekli promosyon kampanyasında ek avantajlarla birlikte toplam tutar 32 bin TL'ye kadar çıkıyor. 10.000 TL altı maaş: 6.250 TL10.000-14.999 TL maaş: 10.000 TL15.000-19.999 TL maaş: 12.500 TL20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, nakit promosyon ve ek ödüllerle emeklilere 25 bin TL'ye kadar avantaj sağlıyor. 10.000 TL altı maaş: 6.250 TL- 10.000-14.999 TL maaş: 10.000 TL- 15.000-19.999 TL maaş: 12.500 TL- 20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL
AKBANK
Akbank'ın emekli promosyon kampanyasında toplam ödül tutarı 30 bin TL'ye kadar yükseliyor. 10.000 TL altı maaş: 6.250 TL10.000-14.999 TL maaş: 10.000 TL15.000-19.999 TL maaş: 12.500 TL20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL
QNB
QNB'nin emekli maaş promosyonu ödemeleri 20 bin TL'ye kadar çıkıyor. 10.000 TL altı maaş: 8.500 TL10.000-14.999 TL maaş: 13.500 TL15.000-19.999 TL maaş: 16.500 TL20.000 TL ve üzeri maaş: 20.000 TL
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, emekli promosyonu ve ek ödüllerle toplam 30 bin TL'ye kadar avantaj sunuyor. 10.000 TL altı maaş: 6.250 TL10.000-14.999 TL maaş: 10.000 TL15.000-19.999 TL maaş: 12.500 TL20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, emekli maaşını taşıyan veya ilk kez emekli olan müşterilerine 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor. Banka, nakit promosyonun yanı sıra farklı finansman fırsatları da sunuyor. Bu kapsamda 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi, aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira ve faizsiz, 3 ay taksitli 25 bin TL nakit avans imkânı bulunuyor.