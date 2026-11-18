BİTMEYEN VİCDANSIZLIK

Buna son örnek İsrail'in Kanal 14 televizyonunda yaşandı. "Pitchi et Shai" adlı programın sunucuları Noam Fathi ve Shai Goldstein, Gazze'deki sel felaketini konu alan yayınlarında Filistinlilerin yaşadığı insanlık dramını eğlence konusu yaptı. Çamur içindeki çadırlarına dolan yağmur sularını küçücük kaplarla boşaltmaya çalışan Filistinlilerin görüntülerini müzik eşliğinde ekrana taşıyan ikili, Gazze'nin yıkıntıları arasına su parkı eklenmiş görüntüleri ekrana getirerek, "Gazze'de şu an bir sürü su var, muhteşem. Bir su parkı açın... Bu hızla ancak 6 yılda bitirirsiniz" diyerek gülüp dalga geçti. Parkın adının da 'Lunapark Filistin' olabileceğini söyleyen ikilinin insanlık dışı yayını pes dedirtti.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan Gazze'deki katliama karşı sesini yükseltirken, İsrail televizyonunda sergilenen bu tutum, İsraillilerin soykırımı ne denli desteklediğini de net bir şekilde ortaya koydu. Çadırlarda hayatta kalmaya çalışan insanların felaketini mizah konusu yapmak, siyonizmin gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi.