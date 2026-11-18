İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antalya 'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalarını paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "İklim Değişikliği Sonucu Yüzey Sularının Azalması ve Yeraltı Sularına Etkileri" başlıklı panelde, kuraklık ve azalan yağışların su kaynakları üzerindeki etkileri ele alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ, kentin su güvenliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen uygulamaları anlattı. Beydağ, su kaynaklarının korunmasında yalnızca yeni kaynak arayışının değil, mevcut suyun verimli kullanılması ve yeniden değerlendirilmesinin de kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.





"YÜZEY VE YERALTI SULARINI BİRLİKTE YÖNETMELİYİZ"



Akdeniz iklim kuşağında yer alan İzmir'de artan sıcaklıklar, azalan yağışlar ve kuraklık riskinin su yönetimini daha önemli hale getirdiğine dikkat çeken Yiğit Beydağ, su güvenliğinin yalnızca kente su sağlamakla sınırlı olmadığını belirtti. Kuraklık ve taşkın gibi iklim kaynaklı afetler karşısında hizmetlerin kesintisiz sürdürülebilmesinin de bu sürecin önemli bir parçası olduğunu ifade eden Beydağ, "Yeni su kaynakları oluşturmak kadar mevcut kaynaklarımızı kayıplara karşı korumak ve kullanılan suyu yeniden değerlendirmek zorundayız. Yüzey ve yeraltı sularını birbirini etkileyen kaynaklar olarak birlikte yönetmeliyiz. Su tasarrufu aynı zamanda enerji tasarrufu ve karbon emisyonlarının azaltılması demektir. Su, enerji, yeşil alan ve kent planlama kararlarını birbiriyle ilişkilendiren bütüncül bir çalışma çerçevesi olarak uyguluyoruz" dedi.