EGE Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından düzenlenen 5. Yatırım Zirvesi'nde, küresel belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve siber tehditlerin yatırım dünyasına etkileri ele alındı. Swissotel Büyük Efes'te "Risk Yönetimi" temasıyla gerçekleştirilen zirvede, şirketlerin ayakta kalabilmesi için dayanıklılık, doğru strateji ve öngörülebilirliğin önemi vurgulandı. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, dünyanın yatırımcılar açısından giderek daha riskli hale geldiğini belirterek, jeopolitik gerilimler, iklim krizi ve siber saldırılara dikkat çekti. Elban, "Daha fazla dayanıklılığa ve akıllı stratejilere sahip şirketler ve ülkeler ayakta kalacak" dedi. EBSO Başkanı Mustafa Karabağlı ise yüksek finansman maliyetlerinin sanayiciyi yatırım konusunda zorladığını belirterek, "Sanayicinin en büyük riski yaptığı yatırım değil, değişen dünyada yerinde saymaktır" ifadelerini kullandı. ESİAD Başkanı Sibel Zorlu da üretimden finansmana kadar tüm süreçlerde kapsamlı risk yönetiminin artık stratejik zorunluluk olduğunu söyledi.