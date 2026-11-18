İZMİR Büyükşehir Belediyesinin vatandaşın bütçesini rahatlatmak amacıyla hazırladığı indirim teklifi de muhalefeti memnun etmeye yetmedi. Düzenleme, gazeteci Sinan Burhan ile CHP İstanbul eski milletvekili Barış Yarkadaş'ı karşı karşıya getirdi. Burhan, "Cemil Tugay AK Parti'ye geçti ama hizmet gelmez diyordun. Tugay AK Parti'ye geçti, suda yüzde 70 indirim var" dedi. Yarkadaş ise, "Ne oldu, birden bire Cemil Tugay'ı över hale geldiniz. Bugüne kadar niye yapmamış?" şeklinde karşılık verdi. Burhan ise Yarkadaş'ın yaklaşımını eleştirerek indirimin İzmir halkının lehine olduğunu ve takdir edilmesi gerektiğini savundu.