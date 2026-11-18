Köprü ve otoyollarda HGS üzerinden yapılan ihlalli geçişler, sürücülere yansıyan yüksek ceza tutarları ve peş peşe gelen icra takipleri vatandaşların tepkisine neden oluyor. Artan şikâyetler üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile otoyol işletmecilerinin bugün gerçekleştireceği toplantıda, ihlalli geçişlerde yaşanan sorunlar ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik çözüm önerileri masaya yatırılacak. Peki toplantıdan HGS cezalarının düşürülmesine yönelik bir karar çıkacak mı? İhlalli geçiş borçları neden katlanıyor, sürücüler haksız cezalara nasıl itiraz edebiliyor? İşte HGS cezalarına ilişkin merak edilen 10 soru ve yanıtları...
4 KAT CEZA VE AVUKATLIK SÜRECİ MASADA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün yaptığı açıklamada HGS uygulamasına ilişkin şikayetleri yakından takip ettiklerini belirterek mevcut sistemin iyileştirilmesi için yeni adımların değerlendirileceğini söyledi.
URALOĞLU: İŞLETMECİLER İLE GÖRÜŞECEĞİZ
Uraloğlu, yapılacak görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Amacımız vatandaşa asla ceza vermek, cezalandırmak değil. İşletmecileri yarın (bugün) tekrar bir topluyoruz. Avukata gitmeden, dört kat cezaya gitmeden daha ne yapabiliriz? Bunu da bir masaya oturup etraflıca değerlendirmiş olacağız"
HGS'DE 15 GÜN VE 45 GÜN KURALI NASIL İŞLİYOR?
Bakan Uraloğlu, mevcut uygulamada ihlalli geçiş sonrasında sürücülerin uyması gereken süreleri de açıkladı.
Mevcut sisteme göre:
İlk 15 gün: İhlalli geçiş yapan sürücüler, eksik bakiyelerini tamamlayarak ödeme yapmaları halinde ceza ödemiyor.
15-45 gün arası: Bu süre içerisinde ödeme yapılması durumunda bir kat ceza uygulanıyor.
46'ncı günden itibaren: Kamu-özel işbirliği kapsamında işletilen otoyollarda sürücülere en az 15 günlük süre tanınarak tebligat gönderiliyor. Tebligata rağmen ödeme veya başvuru yapılmaması halinde avukat aracılığıyla takip süreci başlayabiliyor.
Bakan Uraloğlu vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önemli bir uyarıda da bulundu. Uraloğlu, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz; plakaya ait sorumlu kimse mutlaka cep telefonu numarasını e-Devlet ya da HGS sistemlerimiz üzerinden güncellemeleri." diye konuştu.
1- HGS CEZALARI DEĞİŞECEK Mİ?
HGS kullanıcılarının merak ettiği en önemli konu, toplantı sonrasında ceza uygulamalarında değişiklik yapılıp yapılmayacağı.
Bakanlığın gündeminde dört kat ceza ve avukatlık sürecinden önce vatandaşlara kolaylık sağlayabilecek yeni yöntemlerin değerlendirilmesi bulunuyor. Ancak henüz yeni bir düzenleme yürürlüğe girmiş değil. Toplantıdan çıkacak kararların ardından HGS ceza uygulamasında değişiklik yapılıp yapılmayacağı netleşecek.
2- HGS BORÇ SORGULAMA NEDEN YAPILAMIYOR?
15 Ekim 2026 itibarıyla HGS ihlalli geçiş sorgulama sisteminde değişikliğe gidildi. Kişisel Verileri Koruma Kurulunun değerlendirmesi doğrultusunda, üçüncü kişilerin yalnızca plaka numarası girerek başka araçların borçlarını sorgulaması sınırlandırıldı.
Yeni uygulamada araç sahiplerinin kendi borçlarını kimlik doğrulaması yaparak e-Devlet üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.
3- HGS BORCU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL SORGULANIR?
Araç sahipleri e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Karayolları Genel Müdürlüğü veya ilgili otoyol işletmecisinin sunduğu ihlalli geçiş sorgulama hizmetlerini kullanabiliyor.
Sorgulama sırasında kimlik doğrulaması yapılması ve yalnızca kişinin kendi aracıyla ilgili kayıtların kontrol edilmesi gerekiyor.
4- HGS BORCU SMS İLE BİLDİRİLMEK ZORUNDA MI?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre, ihlalli geçiş durumunda sürücülere sistemde kayıtlı telefon numaraları üzerinden SMS gönderiliyor.
Bu nedenle araç sahiplerinin HGS hesaplarına tanımlı cep telefonu numaralarını güncel tutması önem taşıyor.
5- HGS BAKİYESİ OLDUĞU HALDE NEDEN KAÇAK GEÇİŞ GÖRÜNÜYOR?
HGS hesabında yeterli bakiye bulunmasına rağmen kaçak geçiş uyarısı alınmasının birden fazla nedeni olabiliyor.
Etiketin deforme olması, ön camın metalik özellik taşıması, etiketin yanlış konumlandırılması veya plakanın sistem tarafından hatalı okunması bu sorunlara yol açabiliyor.
Böyle bir durumda sürücülerin geçiş kayıtlarını kontrol etmesi ve ilgili kuruma başvurması gerekiyor.
6- HGS BORCU 15 GÜN GEÇERSE NE KADAR CEZA UYGULANIR?
KGM'nin açıkladığı uygulamaya göre, ihlalli geçiş tarihini izleyen 16'ncı günden 45'inci güne kadar ödeme yapılması halinde geçiş ücretine ek olarak bir kat tutarında idari para cezası uygulanıyor.
45 gün içinde ödeme yapılmaması durumunda ise geçiş ücretinin dört katı tutarında idari para cezası söz konusu olabiliyor.
Otoyolun hangi işletmeci tarafından işletildiğine göre ilgili ödeme ve bildirim koşullarının ayrıca kontrol edilmesi gerekiyor.
7- HGS BORCU ÖDENMEZSE İCRA TAKİBİ BAŞLATILIR MI?
İhlalli geçiş borcunun yasal süreler içerisinde ödenmemesi halinde idari para cezası ve hukuki takip süreçleri gündeme gelebiliyor.
Ödeme yapılmaması ve bildirimlere rağmen başvuru gerçekleştirilmemesi durumunda hukuki takip başlatılabiliyor.
8- BAŞKASININ ARACININ HGS BORCU SORGULANABİLİR Mİ?
Yeni uygulamayla kişisel verilerin korunması amacıyla üçüncü kişilerin yalnızca plaka bilgisi kullanarak başka araçların HGS borçlarını sorgulaması sınırlandırıldı.
Araç sahiplerinin kendi araçlarına ilişkin sorgulamaları kimlik doğrulaması üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor.
9- HGS ÖDEMESİ YAPILDIĞI HALDE BORÇ SİSTEMDEN SİLİNMEZSE NE YAPILMALI?
Ödeme yapıldığı halde borcun sistemde görünmeye devam etmesi durumunda öncelikle ödeme dekontunun saklanması gerekiyor.
Ardından ödemenin yapıldığı otoyol işletmecisi veya PTT HGS müşteri hizmetleriyle iletişime geçilerek kayıt kontrolü istenebiliyor. Ödeme yapılan plaka ve araç bilgilerinin doğruluğunun da kontrol edilmesi gerekiyor.
10- HGS SORUNLARI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?
HGS ile ilgili sorun yaşayan araç sahipleri PTT HGS müşteri hizmetlerine veya Karayolları Genel Müdürlüğüne başvurabiliyor.
KGM'nin paylaştığı iletişim kanalları arasında 0850 460 60 60 numaralı çağrı merkezi ve kgm@kgm.gov.tr e-posta adresi bulunuyor.
HGS işlemleri için kullanılabilecek resmî adresler şöyle:
e-Devlet: https://www.turkiye.gov.tr/
PTT HGS: https://hgsmusteri.ptt.gov.tr/
Karayolları Genel Müdürlüğü: https://www.kgm.gov.tr/