Köprü ve otoyollarda HGS üzerinden yapılan ihlalli geçişler, sürücülere yansıyan yüksek ceza tutarları ve peş peşe gelen icra takipleri vatandaşların tepkisine neden oluyor. Artan şikâyetler üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile otoyol işletmecilerinin bugün gerçekleştireceği toplantıda, ihlalli geçişlerde yaşanan sorunlar ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik çözüm önerileri masaya yatırılacak. Peki toplantıdan HGS cezalarının düşürülmesine yönelik bir karar çıkacak mı? İhlalli geçiş borçları neden katlanıyor, sürücüler haksız cezalara nasıl itiraz edebiliyor? İşte HGS cezalarına ilişkin merak edilen 10 soru ve yanıtları...

4 KAT CEZA VE AVUKATLIK SÜRECİ MASADA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün yaptığı açıklamada HGS uygulamasına ilişkin şikayetleri yakından takip ettiklerini belirterek mevcut sistemin iyileştirilmesi için yeni adımların değerlendirileceğini söyledi.

URALOĞLU: İŞLETMECİLER İLE GÖRÜŞECEĞİZ

Uraloğlu, yapılacak görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız vatandaşa asla ceza vermek, cezalandırmak değil. İşletmecileri yarın (bugün) tekrar bir topluyoruz. Avukata gitmeden, dört kat cezaya gitmeden daha ne yapabiliriz? Bunu da bir masaya oturup etraflıca değerlendirmiş olacağız"

HGS'DE 15 GÜN VE 45 GÜN KURALI NASIL İŞLİYOR?

Bakan Uraloğlu, mevcut uygulamada ihlalli geçiş sonrasında sürücülerin uyması gereken süreleri de açıkladı.

Mevcut sisteme göre:

İlk 15 gün: İhlalli geçiş yapan sürücüler, eksik bakiyelerini tamamlayarak ödeme yapmaları halinde ceza ödemiyor.

15-45 gün arası: Bu süre içerisinde ödeme yapılması durumunda bir kat ceza uygulanıyor.

46'ncı günden itibaren: Kamu-özel işbirliği kapsamında işletilen otoyollarda sürücülere en az 15 günlük süre tanınarak tebligat gönderiliyor. Tebligata rağmen ödeme veya başvuru yapılmaması halinde avukat aracılığıyla takip süreci başlayabiliyor.

Bakan Uraloğlu vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önemli bir uyarıda da bulundu. Uraloğlu, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz; plakaya ait sorumlu kimse mutlaka cep telefonu numarasını e-Devlet ya da HGS sistemlerimiz üzerinden güncellemeleri." diye konuştu.