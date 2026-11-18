Ocak 2027 memur ve emekli maaş zammı için geri sayım sürerken, milyonlarca vatandaşın gözü hükümetten gelecek açıklamalara çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur emeklileri için de ilave iyileştirme beklentisi gündeme gelirken, polis, öğretmen, doktor ve hemşire başta olmak üzere kamu çalışanları da zam haberlerini yakından takip ediyor. SGK Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına dikkat çekerek memurlara enflasyonun üzerinde artış yapılabileceğinin sinyalini verdi. Karakaş'ın açıklamaları, Ocak 2027 zammında ilave artış ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.
Karakaş, şu ifadeleri kullandı:
"Memur ve memur emeklilerine beklentimiz yüzde 7,5 ile yüzde 8,5 arası, ortalama yüzde 8 diyoruz. Memurlarımız soruyor bizlere de 'İlave bir iyileştirme olacak mı?' diye. Sayın Bakanımız Şimşek 'Enflasyonun altında hiç kimseye bir zam yapmayacağız' dedikleri için memurlara da yüzde 10 oranında bir güncelleme olabilir."
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
İsa Karakaş'ın beklentisine göre memur maaşlarına yüzde 10 artış yapılırsa halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı en az 77 bin 246 liraya yükselecek.
POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Yüzde 10 artış üzerinden yapılan hesaplamaya göre polis memuru maaşı 101 bin 880 liraya, başkomiser maaşı 111 bin 366 liraya, öğretmen maaşı 91 bin 579 liraya, uzman öğretmen maaşı 101 bin 383 liraya, uzman doktor maaşı 187 bin 803 liraya, hemşire maaşı ise 93 bin 330 liraya ulaşacak.
ZAM İÇİN İLK FARK OLUŞTU
Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz-ekim dönemindeki dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı.
Şu ana kadar oluşan enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20 olurken, toplu sözleşme zammıyla birlikte hesaplanan toplam artış ise yüzde 6,27 oldu.
ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELDİ
Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşması gerekiyor. Dört aylık verilerle ilk enflasyon farkı oluşurken, geriye 2 aylık veri kaldı. Ocak 2027 zammı için Merkez Bankası'ndan peş peşe önemli bir ipucu geldi.
Merkez Bankası Başkanı Karahan tarafından yapılan 4. enflasyon raporunda 2026 yılı enflasyon tahminleri yüzde 1,5 yükseliş ile 29,5'e çıktı.
TCMB'nişn beklentisine göre 2026'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 9,97 olacak. Memur ve memur emekliler için enflasyon farkı ise yüzde 2,78'e, toplu sözleşme zammı ile de toplam zam oranı yüzde 7,91 seviyesine ulaşacak.Enflasyon tahminini güncelleyen Merkez Bankası, şimdi de Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 30.04 olarak gerçekleşirse memurlar ve memur emeklileri yüzde 3.21 fark ile yüzde 8.37 zam alabilecek.
TCMB yıl sonu tahminlerine göre halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı bu oranla en az 75 bin 779 liraya lira olacak. 31 bin 527 lira 77 olan en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 21 lira seviyesine çıkacak.
Piyasa beklentisine göre ise en düşük memur maaşı 76 bin 102 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı 34 bin 166 lira seviyesine ulaşacak.
MASADAKİ DİĞER SENARYOLAR
Kamu çalışanlarına zam için diğer yıl sonu enflasyon tahminleri de önem arz ediyor.
OVP'ye göre 6 aylık enflasyon 9,04 olacak. Kamu çalışanları için enflasyon farkı dahil toplam zam oranı yüzde 7 olacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 75 bin 140 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 734 TL'ye çıkacak.
Yıl sonu için en yüksek TÜFE beklentisi ise Finansal Kurumlar Birliği'nin ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nden geldi. FKE'ye göre yıl sonu TÜFE yüzde 30,06, 6 aylık TÜFE ise yüzde 10,45 olacak. Bu durumda toplam zam oranı yüzde 8,39'a çıkacak.
En düşük memur maaşı bu senaryoya göre 76 bin TL'yi aşarak 76 bin 116 liraya çıkacak. Memur emeklilerine ise en düşük 34 bin 172 lira maaş verilecek.
POLİS, ÖĞRETMEN HEMŞİRE MAAŞI 100 BİN TL'YE ÇIKACAK
Zam senaryolarına göre öğretmen ve polis memurları 100 bin TL, hemşire 92 bin TL, avukat 111 bin TL, şube müdürü 116 bin TL aylık alacak. Uzman doktor ve profesörlere ise 200 bin TL'ye yakın aylık verilecek.
Uzman Doktor — Mevcut maaş: 170.730 TL
TCMB (%7,91): 184.235 TL — Zam farkı: +13.505 TL
OVP (%7): 182.681 TL — Zam farkı: +11.951 TL
Piyasa (%8,37): 185.020 TL — Zam farkı: +14.290 TL
AA Finans (%8,03): 184.440 TL — Zam farkı: +13.710 TL
FKE (%8,39): 185.054 TL — Zam farkı: +14.324 TL
Profesör — Mevcut maaş: 153.208 TL
TCMB (%7,91): 165.327 TL — Zam farkı: +12.119 TL
OVP (%7): 163.933 TL — Zam farkı: +10.725 TL
Piyasa (%8,37): 166.032 TL — Zam farkı: +12.824 TL
AA Finans (%8,03): 165.511 TL — Zam farkı: +12.303 TL
FKE (%8,39): 166.062 TL — Zam farkı: +12.854 TL
Mühendis — Mevcut maaş: 109.185 TL
TCMB (%7,91): 117.822 TL — Zam farkı: +8.637 TL
OVP (%7): 116.828 TL — Zam farkı: +7.643 TL
Piyasa (%8,37): 118.324 TL — Zam farkı: +9.139 TL
AA Finans (%8,03): 117.953 TL — Zam farkı: +8.768 TL
FKE (%8,39): 118.346 TL — Zam farkı: +9.161 TL
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) — Mevcut maaş: 107.110 TL
TCMB (%7,91): 115.582 TL — Zam farkı: +8.472 TL
OVP (%7): 114.608 TL — Zam farkı: +7.498 TL
Piyasa (%8,37): 116.075 TL — Zam farkı: +8.965 TL
AA Finans (%8,03): 115.711 TL — Zam farkı: +8.601 TL
FKE (%8,39): 116.097 TL — Zam farkı: +8.987 TL
Araştırma Görevlisi — Mevcut maaş: 102.779 TL
TCMB (%7,91): 110.909 TL — Zam farkı: +8.130 TL
OVP (%7): 109.974 TL — Zam farkı: +7.195 TL
Piyasa (%8,37): 111.382 TL — Zam farkı: +8.603 TL
AA Finans (%8,03): 111.032 TL — Zam farkı: +8.253 TL
FKE (%8,39): 111.402 TL — Zam farkı: +8.623 TL
Avukat — Mevcut maaş: 102.135 TL
TCMB (%7,91): 110.214 TL — Zam farkı: +8.079 TL
OVP (%7): 109.284 TL — Zam farkı: +7.149 TL
Piyasa (%8,37): 110.684 TL — Zam farkı: +8.549 TL
AA Finans (%8,03): 110.336 TL — Zam farkı: +8.201 TL
FKE (%8,39): 110.704 TL — Zam farkı: +8.569 TL
Başkomiser — Mevcut maaş: 101.242 TL
TCMB (%7,91): 109.250 TL — Zam farkı: +8.008 TL
OVP (%7): 108.329 TL — Zam farkı: +7.087 TL
Piyasa (%8,37): 109.716 TL — Zam farkı: +8.474 TL
AA Finans (%8,03): 109.372 TL — Zam farkı: +8.130 TL
FKE (%8,39): 109.736 TL — Zam farkı: +8.494 TL
Polis Memuru — Mevcut maaş: 92.618 TL
TCMB (%7,91): 99.944 TL — Zam farkı: +7.326 TL
OVP (%7): 99.101 TL — Zam farkı: +6.483 TL
Piyasa (%8,37): 100.370 TL — Zam farkı: +7.752 TL
AA Finans (%8,03): 100.055 TL — Zam farkı: +7.437 TL
FKE (%8,39): 100.389 TL — Zam farkı: +7.771 TL
Uzman Öğretmen — Mevcut maaş: 92.166 TL
TCMB (%7,91): 99.456 TL — Zam farkı: +7.290 TL
OVP (%7): 98.618 TL — Zam farkı: +6.452 TL
Piyasa (%8,37): 99.880 TL — Zam farkı: +7.714 TL
AA Finans (%8,03): 99.567 TL — Zam farkı: +7.401 TL
FKE (%8,39): 99.899 TL — Zam farkı: +7.733 TL
Vaiz — Mevcut maaş: 86.983 TL
TCMB (%7,91): 93.863 TL — Zam farkı: +6.880 TL
OVP (%7): 93.072 TL — Zam farkı: +6.089 TL
Piyasa (%8,37): 94.263 TL — Zam farkı: +7.280 TL
AA Finans (%8,03): 93.968 TL — Zam farkı: +6.985 TL
FKE (%8,39): 94.281 TL — Zam farkı: +7.298 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu) — Mevcut maaş: 84.845 TL
TCMB (%7,91): 91.556 TL — Zam farkı: +6.711 TL
OVP (%7): 90.784 TL — Zam farkı: +5.939 TL
Piyasa (%8,37): 91.947 TL — Zam farkı: +7.102 TL
AA Finans (%8,03): 91.658 TL — Zam farkı: +6.813 TL
FKE (%8,39): 91.963 TL — Zam farkı: +7.118 TL
Öğretmen — Mevcut maaş: 83.254 TL
TCMB (%7,91): 89.839 TL — Zam farkı: +6.585 TL
OVP (%7): 89.082 TL — Zam farkı: +5.828 TL
Piyasa (%8,37): 90.222 TL — Zam farkı: +6.968 TL
AA Finans (%8,03): 89.939 TL — Zam farkı: +6.685 TL
FKE (%8,39): 90.239 TL — Zam farkı: +6.985 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) — Mevcut maaş: 75.877 TL
TCMB (%7,91): 81.879 TL — Zam farkı: +6.002 TL
OVP (%7): 81.188 TL — Zam farkı: +5.311 TL
Piyasa (%8,37): 82.228 TL — Zam farkı: +6.351 TL
AA Finans (%8,03): 81.970 TL — Zam farkı: +6.093 TL
FKE (%8,39): 82.243 TL — Zam farkı: +6.366 TL
Memur (Üniversite Mezunu) — Mevcut maaş: 73.070 TL
TCMB (%7,91): 78.850 TL — Zam farkı: +5.780 TL
OVP (%7): 78.185 TL — Zam farkı: +5.115 TL
Piyasa (%8,37): 79.186 TL — Zam farkı: +6.116 TL
AA Finans (%8,03): 78.938 TL — Zam farkı: +5.868 TL
FKE (%8,39): 79.201 TL — Zam farkı: +6.131 TL
En Düşük Memur Maaşı — Mevcut maaş: 70.224 TL
TCMB (%7,91): 75.779 TL — Zam farkı: +5.555 TL
OVP (%7): 75.140 TL — Zam farkı: +4.916 TL
Piyasa (%8,37): 76.102 TL — Zam farkı: +5.878 TL
AA Finans (%8,03): 75.863 TL — Zam farkı: +5.639 TL
FKE (%8,39): 76.116 TL — Zam farkı: +5.892 TL
1. Müsteşar (1/1) — Mevcut maaş: 112.140 TL
TCMB (%7,91): 121.010 TL — Zam farkı: +8.870 TL
OVP (%7): 119.990 TL — Zam farkı: +7.850 TL
Piyasa (%8,37): 121.526 TL — Zam farkı: +9.386 TL
AA Finans (%8,03): 121.145 TL — Zam farkı: +9.005 TL
FKE (%8,39): 121.549 TL — Zam farkı: +9.409 TL
2. Genel Müdür (1/1) — Mevcut maaş: 99.377 TL
TCMB (%7,91): 107.238 TL — Zam farkı: +7.861 TL
OVP (%7): 106.333 TL — Zam farkı: +6.956 TL
Piyasa (%8,37): 107.695 TL — Zam farkı: +8.318 TL
AA Finans (%8,03): 107.357 TL — Zam farkı: +7.980 TL
FKE (%8,39): 107.715 TL — Zam farkı: +8.338 TL
3. Profesör (1/4) — Mevcut maaş: 80.490 TL
TCMB (%7,91): 86.857 TL — Zam farkı: +6.367 TL
OVP (%7): 86.124 TL — Zam farkı: +5.634 TL
Piyasa (%8,37): 87.227 TL — Zam farkı: +6.737 TL
AA Finans (%8,03): 86.953 TL — Zam farkı: +6.463 TL
FKE (%8,39): 87.243 TL — Zam farkı: +6.753 TL
4. Pratisyen Hekim (1/4) — Mevcut maaş: 68.691 TL
TCMB (%7,91): 74.124 TL — Zam farkı: +5.433 TL
OVP (%7): 73.499 TL — Zam farkı: +4.808 TL
Piyasa (%8,37): 74.440 TL — Zam farkı: +5.749 TL
AA Finans (%8,03): 74.207 TL — Zam farkı: +5.516 TL
FKE (%8,39): 74.454 TL — Zam farkı: +5.763 TL
5. Kaymakam 1. Sınıf (1/4) — Mevcut maaş: 65.853 TL
TCMB (%7,91): 71.062 TL — Zam farkı: +5.209 TL
OVP (%7): 70.463 TL — Zam farkı: +4.610 TL
Piyasa (%8,37): 71.365 TL — Zam farkı: +5.512 TL
AA Finans (%8,03): 71.141 TL — Zam farkı: +5.288 TL
FKE (%8,39): 71.378 TL — Zam farkı: +5.525 TL
6. Başkomiser (1/4) — Mevcut maaş: 47.877 TL
TCMB (%7,91): 51.664 TL — Zam farkı: +3.787 TL
OVP (%7): 51.228 TL — Zam farkı: +3.351 TL
Piyasa (%8,37): 51.884 TL — Zam farkı: +4.007 TL
AA Finans (%8,03): 51.722 TL — Zam farkı: +3.845 TL
FKE (%8,39): 51.894 TL — Zam farkı: +4.017 TL
7. Mühendis (1/4) — Mevcut maaş: 47.693 TL
TCMB (%7,91): 51.466 TL — Zam farkı: +3.773 TL
OVP (%7): 51.032 TL — Zam farkı: +3.339 TL
Piyasa (%8,37): 51.685 TL — Zam farkı: +3.992 TL
AA Finans (%8,03): 51.523 TL — Zam farkı: +3.830 TL
FKE (%8,39): 51.694 TL — Zam farkı: +4.001 TL
8. Polis Memuru (1/4) — Mevcut maaş: 47.093 TL
TCMB (%7,91): 50.818 TL — Zam farkı: +3.725 TL
OVP (%7): 50.390 TL — Zam farkı: +3.297 TL
Piyasa (%8,37): 51.035 TL — Zam farkı: +3.942 TL
AA Finans (%8,03): 50.875 TL — Zam farkı: +3.782 TL
FKE (%8,39): 51.044 TL — Zam farkı: +3.951 TL
9. Öğretmen (1/4) — Mevcut maaş: 46.008 TL
TCMB (%7,91): 49.647 TL — Zam farkı: +3.639 TL
OVP (%7): 49.229 TL — Zam farkı: +3.221 TL
Piyasa (%8,37): 49.859 TL — Zam farkı: +3.851 TL
AA Finans (%8,03): 49.702 TL — Zam farkı: +3.694 TL
FKE (%8,39): 49.868 TL — Zam farkı: +3.860 TL
10. Hemşire (Lisans - 1/4) — Mevcut maaş: 46.008 TL
TCMB (%7,91): 49.647 TL — Zam farkı: +3.639 TL
OVP (%7): 49.229 TL — Zam farkı: +3.221 TL
Piyasa (%8,37): 49.859 TL — Zam farkı: +3.851 TL
AA Finans (%8,03): 49.702 TL — Zam farkı: +3.694 TL
FKE (%8,39): 49.868 TL — Zam farkı: +3.860 TL
11. İmam-Hatip — Mevcut maaş: 46.008 TL
TCMB (%7,91): 49.647 TL — Zam farkı: +3.639 TL
OVP (%7): 49.229 TL — Zam farkı: +3.221 TL
Piyasa (%8,37): 49.859 TL — Zam farkı: +3.851 TL
AA Finans (%8,03): 49.702 TL — Zam farkı: +3.694 TL
FKE (%8,39): 49.868 TL — Zam farkı: +3.860 TL
12. Avukat (1/4) — Mevcut maaş: 46.908 TL
TCMB (%7,91): 50.618 TL — Zam farkı: +3.710 TL
OVP (%7): 50.192 TL — Zam farkı: +3.284 TL
Piyasa (%8,37): 50.834 TL — Zam farkı: +3.926 TL
AA Finans (%8,03): 50.675 TL — Zam farkı: +3.767 TL
FKE (%8,39): 50.844 TL — Zam farkı: +3.936 TL
13. Şube Müdürü (Lisans - 1/4) — Mevcut maaş: 39.681 TL
TCMB (%7,91): 42.820 TL — Zam farkı: +3.139 TL
OVP (%7): 42.459 TL — Zam farkı: +2.778 TL
Piyasa (%8,37): 43.002 TL — Zam farkı: +3.321 TL
AA Finans (%8,03): 42.867 TL — Zam farkı: +3.186 TL
FKE (%8,39): 43.010 TL — Zam farkı: +3.329 TL
14. Teknisyen (Lise - 1/4) — Mevcut maaş: 33.995 TL
TCMB (%7,91): 36.684 TL — Zam farkı: +2.689 TL
OVP (%7): 36.375 TL — Zam farkı: +2.380 TL
Piyasa (%8,37): 36.840 TL — Zam farkı: +2.845 TL
AA Finans (%8,03): 36.725 TL — Zam farkı: +2.730 TL
FKE (%8,39): 36.847 TL — Zam farkı: +2.852 TL
15. Memur (Lisans - 1/4) — Mevcut maaş: 31.313 TL
TCMB (%7,91): 33.790 TL — Zam farkı: +2.477 TL
OVP (%7): 33.505 TL — Zam farkı: +2.192 TL
Piyasa (%8,37): 33.934 TL — Zam farkı: +2.621 TL
AA Finans (%8,03): 33.827 TL — Zam farkı: +2.514 TL
FKE (%8,39): 33.940 TL — Zam farkı: +2.627 TL