ZAM İÇİN İLK FARK OLUŞTU

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz-ekim dönemindeki dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı.

Şu ana kadar oluşan enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20 olurken, toplu sözleşme zammıyla birlikte hesaplanan toplam artış ise yüzde 6,27 oldu.

ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşması gerekiyor. Dört aylık verilerle ilk enflasyon farkı oluşurken, geriye 2 aylık veri kaldı. Ocak 2027 zammı için Merkez Bankası'ndan peş peşe önemli bir ipucu geldi.

Merkez Bankası Başkanı Karahan tarafından yapılan 4. enflasyon raporunda 2026 yılı enflasyon tahminleri yüzde 1,5 yükseliş ile 29,5'e çıktı.

TCMB'nişn beklentisine göre 2026'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 9,97 olacak. Memur ve memur emekliler için enflasyon farkı ise yüzde 2,78'e, toplu sözleşme zammı ile de toplam zam oranı yüzde 7,91 seviyesine ulaşacak.Enflasyon tahminini güncelleyen Merkez Bankası, şimdi de Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 30.04 olarak gerçekleşirse memurlar ve memur emeklileri yüzde 3.21 fark ile yüzde 8.37 zam alabilecek.

TCMB yıl sonu tahminlerine göre halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı bu oranla en az 75 bin 779 liraya lira olacak. 31 bin 527 lira 77 olan en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 21 lira seviyesine çıkacak.

Piyasa beklentisine göre ise en düşük memur maaşı 76 bin 102 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı 34 bin 166 lira seviyesine ulaşacak.