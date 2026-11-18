İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor. Fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal da fondan kazandığı 4 milyar 316 milyon 465 bin TL'yi iade etti. Önceki gün adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 7'si tutuklandı. Altınbaş Holding, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Altınbaş Kuyumculuk, Altınhas Holding ve Altınhas Yatırım Holding'e TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.