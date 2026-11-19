Altın fiyatları, ABD'de enflasyon verilerinin ekonomi yönetiminin beklentilerine göre daha yüksek gelmesiyle değer kaybetmeye başladı. FED başkanlarından peş peşe şahin mesajlar sonrası ons altın düşüşe geçti. Gram altın ve çeyrek altın içinde benzer kayıplar söz konusu oldu. Finans Analisti İslam Memiş altın piyasalarını değerlendirdi.
ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜZDE 26 DEĞER KAYBI
İslam Memiş A Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarda yılbaşında altın piyasalarındaki rakamları hatırlatarak "Ons altın tarafında ocak ayında en tarihi zirve 5.600 dolar seviyesiydi. Gram altın tarafında 8.157 lira seviyesindeydi. Tabii bu tarihi zirveleri referans aldığımız zaman %32 civarında ons altın, %26 civarında gram altın tarafında bir düşüş olduğunu gözlemliyoruz" dedi.
SAVAŞIN GETİRDİĞİ BELİRSİZLİK
Açıklamalarına devam eden Memiş, yıl içinde inişler-çıkışlar yaşandığı anlatarak şunları kaydetti:
Haziran ayında 5.950 lira seviyesi en dip seviyesi, ağustos ayında tekrar 7.249 lira seviyesi. Bugüne baktığımız zaman şu anda 6.150 lira seviyesinde bir gram altın var karşımızda. Tabii savaşın getirmiş olduğu bir belirsizlik var, beraberinde bir manipülasyon piyasası var.
Beraberinde de büyük bir ihtimalle Amerika Merkez Bankası Fed hem Aralık ayında hem Mart ayında 25'er, toplamda 50 baz puanlık bir faiz artırımı yapacak. Piyasalar bu faiz artırımlarını şimdiden fiyatlamaya başladı.
Memiş, yılbaşındaki altın fiyatları ile güncel altın fiyatlarını kıyaslayarak 1 milyon lirası olan bir vatandaşın gram altın fiyatı 8.157 lira seviyesinden alması ve şu anki 6.100 lira seviyesinden bozdurması halinde yüzde 29 civarında kayıp yaşadığını ifade etti.
Memiş açıklamalarına şöyle devam etti:
Yani 1 milyon TL'siyle 8.157 liradan 122,59 grama tekabül ediyor. 6.100 liradan bozduğunuz zaman da 748.000 TL civarında bir para eline geçiyor. Ama şartlar çabucak değişiyor. 2 hafta önce daha yüksek bir rakam vardı, 2 hafta sonra değişebiliyor. Yine 2 hafta sonra farklı bir rakam karşımıza çıkıyor; bu dengesizlik devam ediyor.
O yüzden yılın son haftasında, yani Aralık son haftasında bu hesaplamalar biraz daha kendini gösterecektir. Yine iki hafta öncesine baktığımız zaman gram altının getirisi yine %13 civarındaydı. Son 2 haftadır baskılanma devam ediyor. Bugün negatif yönde olan getiriler 2 hafta sonra artıya dönebilir. O yüzden altın bize ne diyor: "Uzun vadeli bir yatırım aracıyım, uzun vadeli bir planlama yapın."
FİYATLARDAKİ BİR GERİ ÇEKİLME VAR
Gram altın TL fiyatı geçen yıl bugün yani 19.11.2025 yılında 5.772 TL seviyesindeymiş, bugün 6.150 TL seviyesinde. Bugüne baktığımız zaman 5.772 liradan gram altını düşündüğümüz zaman, geçen yıl bugün çeyrek altın 9.046 liraymış, bugüne baktığımız zaman çeyrek altın 10.086 TL.
Dolayısıyla burada aslında yıllık bazda bir zararın olmadığı ama aylık bazda bu belirsizlikle fiyatlarda bir geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz. Ama bu hesabı iki hafta sonra yaptığımız zaman farklı bir hesap karşımıza çıkar. Buradan çıkacak sonuç: Yatırımcıların kısa vadeye değil uzun vadeye odaklanması gerekiyor.
150 DOLAR UZAKLAŞTIK
Altında destek ve direnç seviyelerini anlatan Memiş şöyle konuştu:
Yani en önemli kritik destek seviyemiz 3.880 dolar seviyesiydi. Bu seviye aşağı yönlü kırıldı ve 150 dolar uzaklaştık. Tekrar kısa vadede baskının devamını görebiliriz, burada sürpriz yok.
Ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman yılın ilk çeyreği ile alakalı yükseliş yönlü beklentimiz tekrar devam ediyor. Gecikmeli bir belirsizlik olduğu için fiyatlar sert bir şekilde dalgalanıyor.
Özellikle düğün yapacak, altın borcu olanlara sık sık hani bu düzenin, bugünkü fiyat koşullarının, bugünkü zirve fiyatlardan bir geri çekilme var karşımızda. Bunu bir alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz. Yani sektörel bazda biz düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz