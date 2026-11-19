Memiş, yılbaşındaki altın fiyatları ile güncel altın fiyatlarını kıyaslayarak 1 milyon lirası olan bir vatandaşın gram altın fiyatı 8.157 lira seviyesinden alması ve şu anki 6.100 lira seviyesinden bozdurması halinde yüzde 29 civarında kayıp yaşadığını ifade etti.

Memiş açıklamalarına şöyle devam etti:

Yani 1 milyon TL'siyle 8.157 liradan 122,59 grama tekabül ediyor. 6.100 liradan bozduğunuz zaman da 748.000 TL civarında bir para eline geçiyor. Ama şartlar çabucak değişiyor. 2 hafta önce daha yüksek bir rakam vardı, 2 hafta sonra değişebiliyor. Yine 2 hafta sonra farklı bir rakam karşımıza çıkıyor; bu dengesizlik devam ediyor.

O yüzden yılın son haftasında, yani Aralık son haftasında bu hesaplamalar biraz daha kendini gösterecektir. Yine iki hafta öncesine baktığımız zaman gram altının getirisi yine %13 civarındaydı. Son 2 haftadır baskılanma devam ediyor. Bugün negatif yönde olan getiriler 2 hafta sonra artıya dönebilir. O yüzden altın bize ne diyor: "Uzun vadeli bir yatırım aracıyım, uzun vadeli bir planlama yapın."