AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan ve 2,2 milyon kişinin 5 milyarı aşkın Genel Sağlık Sigortası prim borcunun silinmesini ön gören yeni düzenlemede önemli bir aşama geride kaldı.
Enerji ve istihdam başta olmak üzere birçok alanda düzenleme içeren 15 maddelik torba yasa teklifi TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.
Düzenlemenin yasalaşması halinde 1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait ödenmemiş GSS prim borçları tamamen silinecek. Söz konusu borçlara bağlı gecikme cezaları ve gecikme zamları da kapsam dahilinde olacak.
5 MİLYARI AŞKIN TUTARDA BORÇ SİLİNECEK
Kanun teklifinin en dikkat çeken maddelerinden biri, geçmiş dönemlerden kalan Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına yönelik düzenleme oldu.
Teklife göre 1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait ödenmemiş GSS prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek. Bu borçlara bağlı olarak biriken gecikme cezaları ve gecikme zamları da silinecek.
Bu kapsamda 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon lira tutarındaki prim borcu silinecek.
GECİKME ZAMMI VE CEZALAR DA SİLİNECEK
Düzenleme yalnızca ödenmemiş prim borçlarının ana parasını kapsamıyor. Borçlara bağlı olarak biriken gecikme cezası ve gecikme zamları da silinecek.
Böylece 2017 öncesine ait kapsam dahilindeki ödenmemiş GSS borçları, gecikme yükleriyle birlikte ortadan kaldırılacak.
Ancak düzenlemeden yararlanılabilmesi için kanunun belirlenen kapsam ve yürürlük hükümlerinin tamamlanması gerekiyor.
ÖDENEN GSS PRİMLERİ GERİ VERİLECEK Mİ?
Kanun teklifinde daha önce ödeme yapan vatandaşlarla ilgili hüküm de yer aldı.
Buna göre kanunun yürürlüğe girerek Resmî Gazete'de yayımlanacağı tarihe kadar ödenmiş olan GSS primleri iade edilmeyecek.
Düzenleme, yürürlük tarihine kadar ödenmemiş olan borçları kapsayacak. Daha önce prim borcunu ödeyen vatandaşlar ise yaptıkları ödemeleri geri alamayacak.
GÖZLER TBMM GENEL KURULU'NDA
GSS prim borçlarının silinmesini öngören düzenleme komisyon aşamasını tamamladı. Ancak teklifin henüz yasalaşmadığına dikkat çekiliyor.
Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor.
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç silme düzenlemesinde bundan sonraki süreç TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerle şekillenecek.
GSS NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?
Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye'de ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan sosyal güvenlik sistemidir.
2012 yılından itibaren zorunlu hale getirilen GSS, çalışanlar, SGK'dan gelir veya aylık alanlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar gibi çeşitli grupları kapsıyor. Bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, anne ve babaları da sistem kapsamında bulunuyor.
Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar da GSS kapsamına alınıyor.
GSS BORCU NEDEN BİRİKİYOR?
Çalışmayan ve başka bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların GSS primlerini kendilerinin ödemesi gerekiyor. Primlerin ödenmemesi durumunda her ay borç birikiyor.
Gelir testi yaptırmayan ve prim ödeme yükümlülüğü bulunan vatandaşlar için 2026 yılında aylık 1.981,80 TL GSS primi hesaplanıyor.
Gelir testi sonucunda aile içinde kişi başına düşen aylık gelir, brüt asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşların primleri ise devlet tarafından karşılanıyor.
GELİR TESTİ NEREDEN VE NASIL YAPTIRILIR?
Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların gelir durumlarının belirlenmesi için gelir testi yaptırması gerekiyor.
Gelir testi başvuruları, ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılıyor. Başvuru sonucunda gelir düzeyi belirlenen vatandaşlardan düşük gelirli olanların GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor.
Vatandaşlar gelir testi sonuçlarını e-Devlet üzerinden veya SGK tarafından gönderilen tebligat aracılığıyla öğrenebiliyor.
GSS PRİM BORCU NASIL ÖDENİR?
GSS prim borcu bulunan vatandaşlar ödemelerini SGK ile anlaşmalı bankaların şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığı kanallarından gerçekleştirebiliyor.
Ödemeler e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor. Bunun için şu adımların izlenmesi gerekiyor:
Ödemeler → SGK Ödemeler → GSS Prim → T.C. Kimlik No
DAHA ÖNCE DE MİLYARLARCA LİRALIK GSS BORCU SİLİNDİ
GSS prim borçlarına yönelik geçmiş yıllarda da çeşitli yasal düzenlemeler hayata geçirilmişti.
2022 yılında, 2012 yılı ve öncesinden borcu bulunan 2 milyon 39 bin 229 kişinin toplam 1 milyar 706 milyon liralık prim borcu silindi.
2023 yılında, 2013 yılından prim borcu bulunan 1 milyon 879 bin 401 kişinin 1 milyar 835 milyon liralık borcu iptal edildi.
2024 yılında ise 1 milyon 784 bin 614 kişinin toplam 2 milyar 178 milyon liralık GSS prim borcu silindi.
2025 yılında da 1 Ocak 2015 ile 1 Ocak 2016 arasındaki döneme ait ödenmemiş GSS primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamları iptal edildi. Bu düzenlemeden 1 milyon 477 bin kişi yararlanırken toplam 3,2 milyar liralık borç silindi.