Düzenleme, yürürlük tarihine kadar ödenmemiş olan borçları kapsayacak. Daha önce prim borcunu ödeyen vatandaşlar ise yaptıkları ödemeleri geri alamayacak.

Buna göre kanunun yürürlüğe girerek Resmî Gazete'de yayımlanacağı tarihe kadar ödenmiş olan GSS primleri iade edilmeyecek.

Kanun teklifinde daha önce ödeme yapan vatandaşlarla ilgili hüküm de yer aldı.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için TBMM Genel Kurulu 'nda kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

GSS prim borçlarının silinmesini öngören düzenleme komisyon aşamasını tamamladı. Ancak teklifin henüz yasalaşmadığına dikkat çekiliyor.

GSS NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye'de ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan sosyal güvenlik sistemidir.

2012 yılından itibaren zorunlu hale getirilen GSS, çalışanlar, SGK'dan gelir veya aylık alanlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar gibi çeşitli grupları kapsıyor. Bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, anne ve babaları da sistem kapsamında bulunuyor.

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar da GSS kapsamına alınıyor.