YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2026/8527, 03.06.2026 tarihli kararıyla, babasının veya yakınlarının yanında sigortalı çalışmasının ardından emekli olmak isteyenler için önemli karar verdi. Yüksek Mahkeme'nin önüne gelen bir anlaşmazlıkta, bir çalışan, 12 Mayıs 1998 ve 25 Haziran 1998 tarihleri arasında 506 sayılı Kanun kapsamında 68 gün 4/a hizmeti, 6 Mart 2019 ile 10 Ekim 2022 tarihleri arasında 1230 gün 4/a hizmeti bulunduğunu, toplam 4/a hizmetinin 1338 gün olduğunu belirtti. 2004 - 2019 tarihleri arasında 5340 gün 4/b hizmetiyle birlikte toplam hizmet süresinin 6678 gün olduğunu ileri sürdü, emekli maaşı bağlamasını istedi. Talep, SGK tarafından geri çevrildi. SGK, davacının 60 yaş ve 7000 gün prim ödeme gün sayısı şartını taşımaması nedeniyle 12 Ağustos 2024 tarihli tahsis talebine göre aylık bağlanamadığını bildirdi. Karar yargı sürecinin ardından Yargıtay'ın önüne geldi. Kararın ayrıntılarında, davacı adına M. Ö. unvanlı yerinden işe giriş bildirgelerinin SGK'ye verildiğin ancak çalışıldığı iddia edilen dönemlere karşılık, "işyerinin sicil bilgileri ile dönem bordrolarının ibraz edilmediği tespit edildiği" de yer aldı.