Altın fiyatları perşembe günü ons başına yaklaşık 3.700 dolar seviyesine gerileyerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyelerini gördü. Böylece değerli metaldeki düşüş serisi sekizinci işlem gününe taşındı. Bu süreçte ons altındaki toplam değer kaybı yüzde 10'u aştı. Altın, Mart 2026'da sekiz işlem günü boyunca devam eden bir düşüş serisi yaşamış, bu dönemde 5.595 dolarla kaydedilen rekor seviyesinden uzaklaşmıştı. Son gerilemeyle birlikte yatırımcıların odağı yeniden Fed 'in para politikası ve faiz beklentilerine yöneldi.

SATIŞ BASKISI HIZLANDI

Fed'in ekim ayı toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklar, faiz artışlarının önümüzdeki dönemde de gündemde kalabileceğine işaret etti. Tutanaklarda, yetkililerin büyük bölümünün enflasyonu yüzde 2 hedefine yaklaştırmak amacıyla ilave faiz artışlarını desteklediği görüldü. Açıklamaların ardından altın ve gümüş fiyatlarında satış baskısı arttı. Değerli metaller yeni dip seviyelerini test ederken, yatırımcılar faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği ihtimalini fiyatlamaya başladı. Faiz oranlarının yükselmesi, yatırımcılar açısından faiz getirisi sağlamayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor. Yüksek faiz ortamında tahvil ve benzeri getiri sağlayan varlıkların daha cazip hale gelmesi, altın üzerindeki satış baskısını güçlendiriyor.

YÜKSELİŞ İÇİN KRİTİK TARİH

MEVCUT olumsuz koşullara rağmen altının uzun vadeli görünümüne ilişkin olumlu beklentisini koruyor. Fed'in sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına geçişinin altın piyasasında toparlanma için önemli bir dönüm noktası olabileceği belirtildi. Temel senaryoya göre bu değişim 2027 yılının ortalarından sonlarına doğru gerçekleşebilir. Faizlerin düşmesi, doların zayıflaması ve yatırımcıların yeniden altına yönelmesi halinde değerli metalin uzun vadeli yükselişini destekleyen koşullar oluşabilir.