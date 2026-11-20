DİPLOMATİK kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye, Schengen vize süreçlerinin gözden geçirilmesini istedi. Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen Vize Serbestisi Diyaloğu sürecinin tamamlanarak Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilmesini öncelikli hedef olarak korurken, bu hedef gerçekleşene kadar Schengen vizesi başvuru süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik girişimlerini de sürdürüyor.

TÜRKİYE TALEPLERİNİ YİNELENDİ

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, 18 Kasım'da Ankara'da düzenlenen Yerel Schengen İşbirliği (LSC) grubu toplantısında, Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcileri ve AB Delegasyonu ile Avrupa Komisyonu yetkilileriyle bir araya geldi. Schengen vizesi uygulamalarına ilişkin prosedürlerin ve verilerin düzenli olarak değerlendirildiği toplantı, ilk kez Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye tarafı, AB'yle birçok alandaki yüksek entegrasyon düzeyine dikkat çekerek Schengen vizesi süreçlerinde yaşanan sorunların giderilmesine yönelik beklentilerini dile getirdi.

TEMASLAR DEVAM EDECEK

Bu çerçevede randevu bulmada karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi, başvuruların daha kısa sürede sonuçlandırılması, talep edilen belge sayısının azaltılması ve daha önce Schengen vizesi almış kişilerin işlemlerinin kolaylaştırılması yönündeki talepler yinelendi. Türkiye ayrıca, çok girişli ve daha uzun süreli vizelerin önünü açan Kademeli Vize Sistemi'nin (Cascade) daha yaygın şekilde uygulanmasını istedi. AB'yle ticaretin aksamaması amacıyla Türk TIR sürücülerinin Schengen bölgesine kesintisiz erişiminin sağlanması ve mevcut kalış süresi kısıtlamalarına çözüm bulunması gereği de vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı, vize süreçlerinde yaşanan aksaklıkların, vatandaşların randevu almasını zorlaştıran ve yasal faaliyette bulunmayan sözde danışmanlık şirketlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırladığına da dikkat çekti.