2026 yılı sonunda 250 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırmak isteyen Türk odundışı orman ürünleri sektörü dünyanın önde gelen uluslararası buluşmalarından Fi Europe 2026 Fuarı'nda vitrine çıktı. Kekik ve defne yaprağı ihracatında dünya lideri olduğumuzu dile getiren Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Fi Europe 2026 Fuarı'nda, odundışı orman ürünleri sektörünü üç Türk firmasının temsil ettiğini kaydetti.

"GURUR DUYUYORUZ"

Odundışı orman ürünleri sektörünün güçlü oyuncuları olan Kütaş Tarım, Altuntaş Baharat ve Defnesa Dış Ticaret Ege Bölgesinin doğal ürünlerini, üretim gücünü ve ihracat potansiyelini uluslararası arenada başarıyla temsil ettiklerini vurgulayan Gürle, "Türk firmalarımız kekik ve defne yaprağı başta olmak üzere Türk ürünlerin dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonelleriyle buluşturuyor. Ege'nin değerlerini dünya pazarlarına taşıyan üye firmalarımızla gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.Türkiye'nin 2026 yılının Ocak- Ekim döneminde odundışı orman ürünleri ihracatını yüzde 20'lik artışla 181 milyon dolardan 217 milyon dolara taşıdığı bilgisini veren Gürle sözlerini şöyle sürdürdü; "Odundışı orman ürünleri ihracatımızın yüzde 72'sini Ege Bölgesi'nden gerçekleştirdik. Kekik ihracatımız yüzde 83'lük artışla 56,5 milyon dolardan 90 milyon dolara ulaştı ve en çok ihraç ettiğimiz ürün oldu. Defne yaprağı ihracatımız 41,5 milyon dolarla geçen yılki seviyesini korudu. Tatlı kırmızı biber ihracatımız 17,3 milyon dolar, tıbbi bitkiler 13,5 milyon dolar, sumak 12,8 milyon dolar, adaçayı 10,9 milyon dolar döviz getirisi sağladı. Bu ihracat performansımızı koruyarak 2026 yılı sonunda 250 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz."