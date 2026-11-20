KAMU iktisadi teşebbüslerinin brüt satışları 2025'te yıllık bazda yüzde 36,1 artarken, sistemin toplam aktif büyüklüğü 4,92 trilyon liraya ulaştı. KİT'ler yılı 131,1 milyar lira faaliyet kârıyla kapattı. Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı 2025 yılı Kamu İşletmeleri Raporu'na göre, kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) brüt satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 36,1 artarak 2 trilyon 440 milyar liraya yükseldi. Satışlardaki artışta BOTAŞ, EÜAŞ, TPAO ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) etkili oldu.