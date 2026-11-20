TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, 24-30 Kasım Öğretmenler Haftası dolayısıyla öğretmenlere yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde yüzde 50 indirim uygulanacağını bildirdi. 2014'ten bu yana gelenekselleşen özel indirim kampanyasını bu yıl da düzenleyeceklerini ifade eden Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu; "Bu yıl da geleneğimizi sürdürerek 24-30 Kasım Öğretmenler Haftası dolayısıyla öğretmenlere yüksek YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde yüzde 50 indirim uygulayacağız. İndirim, belirtilen tarihler arasında öğretmen tarifesi ile satın alınacak biletlerde geçerli olacak." Yalçın, ülkenin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan öğretmenlerin bu kampanya sayesinde sevdiklerine ve farklı şehirlere daha avantajlı koşullarda ulaşmalarını arzu ettiklerini bildirdi.İndirimin standart tam bilet ücreti üzerinden uygulandığına, ek hizmet ücretlerini kapsamadığına dikkati çeken Yalçın, kampanyanın yanı sıra yıl boyunca uygulanan yüzde 15'lik öğretmen indiriminin de bulunduğunu hatırlattı.