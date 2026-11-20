TİCARET Bakanlığı, denetim veya şikayet üzerine satıştan kaldırılan ürünlerin farklı ad, marka, kategori ya da görsellerle yeniden satışa sunulmasının önlenmesi için e-ticaret platformlarını uyardı. Edinilen bilgilere göre Bakanlığa bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, sektör temsilcilerine "E-Ticaret Pazar Yerlerinde Satışa Yasak Ürünler" konulu bir uyarı yazısı gönderdi. Yazıda, Bakanlıkça internet ortamında satışı yasaklanan ürünlere yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara yapılan bildirimlerde ürün bağlantı adresi (URL) talep edildiğinin anlaşıldığı bildirildi. Bildirime konu içeriklerin yayından kaldırılmasının ardından aynı veya benzer nitelikteki ürünlerin farklı ad, kategori veya yöntemlerle yeniden satışa sunulabildiğine işaret edilen yazıda, bunun önlenmesi gerektiği vurgulandı.