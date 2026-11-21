Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Son günlerde petrol fiyatları ve piyasa gelişmelerine bağlı olarak benzin, motorin ve LPG tarifelerinde değişiklikler yaşanırken, bu kez sürücüleri sevindiren haber geldi. İki gün üst üste yapılan indirimlerin ardından akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar yeniden değişti.

Özellikle benzinli ve dizel araç kullananların yakından takip ettiği fiyatlarda son durum merak konusu oldu. Peki, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü benzin, motorin ve LPG litre fiyatları kaç TL oldu? İzmir, İstanbul ve Ankara'da akaryakıt ne kadar? İşte il il güncel fiyatlar...