Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Son günlerde petrol fiyatları ve piyasa gelişmelerine bağlı olarak benzin, motorin ve LPG tarifelerinde değişiklikler yaşanırken, bu kez sürücüleri sevindiren haber geldi. İki gün üst üste yapılan indirimlerin ardından akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar yeniden değişti.
Özellikle benzinli ve dizel araç kullananların yakından takip ettiği fiyatlarda son durum merak konusu oldu. Peki, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü benzin, motorin ve LPG litre fiyatları kaç TL oldu? İzmir, İstanbul ve Ankara'da akaryakıt ne kadar? İşte il il güncel fiyatlar...
AKARYAKITA PEŞ PEŞE İNDİRİM GELDİ!
Akaryakıt fiyatlarında ilk indirim 20 Kasım Cuma günü motorinde gerçekleşti. Motorinin litre fiyatına yaklaşık 6,50 TL indirim yapıldı. Bu gelişmenin ardından 21 Kasım Cumartesi günü benzinin litre fiyatında da yaklaşık 2,90 TL düşüş yaşandı.
Peş peşe gelen indirimlerle birlikte benzin ve motorin fiyatları yeniden şekillendi. Araç sahipleri ise yaşanan düşüşün ardından bulundukları şehirdeki güncel pompa fiyatlarını araştırmaya başladı.
LPG'YE İNDİRİM VAR MI?
Benzin ve motorinde yaşanan düşüş LPG fiyatlarına aynı şekilde yansımadı. 21 Kasım 2026 Cumartesi günü itibarıyla otogaz grubunda yeni bir indirim yapılmadı.
21 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyükşehirlerde benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. Dağıtım şirketlerine ve bölgelere göre küçük farklılıklar gösterebilen güncel pompa fiyatları şöyle:
Şehir
Benzin
Motorin
LPG
İstanbul Avrupa
68,40 TL
88,90 TL
50,70 TL
İstanbul Anadolu
68,20 TL
88,70 TL
50,10 TL
Ankara
69,40 TL
90,00 TL
50,79 TL
İzmir
69,60 TL
90,20 TL
50,70 TL
69,60 TL
89,90 TL
50,10 TL
70,60 TL
91,40 TL
50,90 TL
70,20 TL
90,80 TL
51,11 TL