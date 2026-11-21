Haberler İzmir İzmir'de denizin kadın kaptanı! Babasının mirasını dalgalara emanet etti... İzmir'de denizin kadın kaptanı! Babasının mirasını dalgalara emanet etti... İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Ece Çoban, babasından devraldığı balıkçılık mesleğini denizlerde yaşatıyor. Kadınların da balıkçılık yapabileceğini gösteren Çoban, hem mücadelesiyle ilham oluyor hem de İzmir'de balıkçılara verilen desteklerle geleceğe umutla bakıyor. HABER MERKEZİ









İzmir Büyükşehir Belediyesi, küçük ölçekli balıkçıların üretim koşullarını iyileştirmek ve su ürünlerinin kalitesini korumak amacıyla desteklerini sürdürüyor. 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü'nde bu desteklerle güçlenen balıkçıların emeği ve denizlerde yaşatmaya çalıştıkları gelenek bir kez daha gündeme geliyor. Aliağalı balıkçı Ece Çoban da iklim krizi, ekonomik zorluklar ve rekabet koşullarına rağmen mesleğini sürdüren isimlerden biri. Babasından devraldığı balıkçılığı büyük bir tutkuyla devam ettiren 34 yaşındaki Çoban, denizde verdiği mücadeleyle kadınlara ve gençlere örnek oluyor.





"DENİZE ÇIKTIĞIMDA KARAYI UNUTUYORUM"



Her gün Aliağa Çakmaklı Limanı'ndan "Ya nasip" diyerek denize açılan Ece Çoban, "Bu mesleği severek ve isteyerek yapıyorum. Babamla küçüklüğümden beri teknenin üzerindeyim. Küçük sandalımız vardı. O sandalla kürek çekmeyi öğrendim. Şimdi işimi aşkla yapıyorum" dedi.

Kadın olması nedeniyle bazı ön yargılarla karşılaştığını belirten Çoban, "Genelde 'Kadınlar yapabilir mi?' diye soruyorlar. Benim yapamayacağım hiçbir şey yok. Bu işi severek yapıyorum. Diğer balıkçılarla burada ağabey kardeş gibi yardımlaşıyoruz. Aramızdaki birlik ve beraberlik her zaman devam ediyor. Balıkçılık yaparken kendimi güçlü hissediyorum. Denize çıktığımda karayı unutuyorum" dedi.