Yürek burkan olay, Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde yaşandı. Orhan Erdem Sur adlı genç, uzun süredir hayalini kurduğu oyun konsolunu satın almak için çok bilinen bir alışveriş sitesine ilan veren Yakup Bahar ile iletişime geçti. İşlemi güvenli ödeme sistemi üzerinden gerçekleştireceğini düşünen Sur, karşı taraftan hiç şüphelenmedi. Kendisini arayan satıcı Bahar, "sigorta bedeli" tuzağıyla kendisine 65 bin lira göndermesini istedi.
OLAYI GURURUNA YEDİREMEDİ
Bu ödemenin geçici bir prosedür olduğuna ve ürün ulaşınca parasının iade edileceğine inanan talihsiz genç, satıcıya parayı gönderdi. Güvenlik görevlisi olan Sur, sipariş ettiği oyun konsolu kendisine bir türlü gönderilmeyince dolandırıldığını anladı.
Yaşadığı şokla polise başvurup şikayetçi oldu. Soruşturma sürerken, dolandırıldığını bir türlü kabullenemeyen Sur, bunalıma düştü ve 6. kattaki evinden kendini boşluğa bırakarak hayata veda etti.
BABASI KURTARMIŞTI
Ailesine "Delireceğim, nasıl böyle dolandırıldım" diyen ve bu sebepten dolayı bunalıma giren Orhan Erdem Sur'u, üç gün önce balkondan atlamak üzereyken babasının son anda müdahale ederek kurtardığı öğrenildi.