Haberler Çanakkale Çanakkale'de ölüm oyunu! Oyun konsolu teslim edilmeyince... Çanakkale'de ölüm oyunu! Oyun konsolu teslim edilmeyince... Çanakkale’de kurulan sanal dolandırıcılık tuzağı, korkunç bir trajediyle son buldu. Bir alışveriş sitesinden 65 bin lira ödeyerek sipariş ettiği oyun konsolunun teslim edilmemesi üzerine dolandırıldığını fark eden 26 yaşındaki Orhan Erdem Sur, yaşadığı ağır üzüntüye dayanamayarak, ölüme sürüklendi. Dolandırılmayı gururuna yediremeyen talihsiz genç, kendini 6. kattan boşluğa bıraktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. CENNETE ÜSTEMEL









Yürek burkan olay, Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde yaşandı. Orhan Erdem Sur adlı genç, uzun süredir hayalini kurduğu oyun konsolunu satın almak için çok bilinen bir alışveriş sitesine ilan veren Yakup Bahar ile iletişime geçti. İşlemi güvenli ödeme sistemi üzerinden gerçekleştireceğini düşünen Sur, karşı taraftan hiç şüphelenmedi. Kendisini arayan satıcı Bahar, "sigorta bedeli" tuzağıyla kendisine 65 bin lira göndermesini istedi.

OLAYI GURURUNA YEDİREMEDİ

Bu ödemenin geçici bir prosedür olduğuna ve ürün ulaşınca parasının iade edileceğine inanan talihsiz genç, satıcıya parayı gönderdi. Güvenlik görevlisi olan Sur, sipariş ettiği oyun konsolu kendisine bir türlü gönderilmeyince dolandırıldığını anladı.