Tire Ovası ve çevresinin ağırlıklı olarak gevşek alüvyon zeminlerden oluştuğuna dikkat çeken deprem bilimciler, "Bu zemin yapısı, hem Tire Fayı'nda hem de Selçuk, Kuşadası ve Gümüldür gibi çevredeki faylarda meydana gelebilecek depremlerde sismik dalgaların büyütülmesine yol açabilir" görüşünde birleşti.

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