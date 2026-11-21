Son dakika İzmir haberleri... Tire'deki fayı inceleyen uzmanlar, Batı Anadolu Graben Sistemi içerisinde yer alan 18 kilometre uzunluğundaki Tire Fayı'nın 5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeli taşıdığına dikkat çekti.
DÜŞEY ATIMLI KARAKTER
Tire ve Bayındır ilçeleri arasında ölçüm yapan uzmanlar, çevre ilçelerde meydana gelebilecek depremlerin Tire'yi de ciddi anlamda etkileyebileceğini belirterek, "Tire Fayı diri ve aktif bir faydır.
Bölgesel gerilme tektoniğinin bir parçası olarak 5,0 ile 6,55 büyüklüğü arasında deprem üretme potansiyeline sahiptir. Küçük Menderes Havzası'nın güney kenarını sınırlayan Tire Fayı, doğu-batı doğrultusunda Bayındır hattı boyunca uzanıyor.
Batı Anadolu'daki kuzey-güney yönlü açılma rejimine bağlı olarak gelişmiş, düşey atımlı bir fay karakteri taşıyor" ifadelerini kullandı.
Tire Ovası ve çevresinin ağırlıklı olarak gevşek alüvyon zeminlerden oluştuğuna dikkat çeken deprem bilimciler, "Bu zemin yapısı, hem Tire Fayı'nda hem de Selçuk, Kuşadası ve Gümüldür gibi çevredeki faylarda meydana gelebilecek depremlerde sismik dalgaların büyütülmesine yol açabilir" görüşünde birleşti.