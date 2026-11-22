Fed toplantı tutanakları ve sert tonlu açıklamalar, ABD'de ek faiz artışlarına işaret etti. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi konusunda ilave faiz artışlarının muhtemelen uygun olacağı görüşü öne çıktı. Bazı üyelerin, enflasyon verilerinin tahminleri aşması durumunda aralıkta 25 baz puandan daha büyük bir artışın değerlendirilebileceği görüşünde olduğu tutanaklarda yer aldı. Ayrıca yapay zeka yatırımları, tutanaklarda tartışma konusu olurken, hem enflasyonun hem de potansiyel finansal istikrarsızlığın bir tetikleyicisi olarak görüldü. Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonla mücadele için agresif adımlar atılması gerektiğini belirterek, fiyatların beklentilerinin üzerinde artmaya devam etmesi nedeniyle merkez bankasının "insanları şaşırtması" gerektiğini ifade etti.





Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr da enflasyon baskılarının devam ettiği ekonomide daha sıkı para politikasını destekleme eğiliminde olduğunu belirtti. Barr, "Ekonomi şu anda öngördüğüm şekilde gelişirse faiz oranlarının daha da artırılmasının uygun olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Para politikalarında ilave sıkılaşma beklentileriyle dolar, diğer para birimleri karşısında değerlenmeye devam etti. Dolar endeksi, 103,97 ile Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Güçlü dolar, dolar cinsi metalleri başka para birimlerini elinde tutanlar için pahalı hale getiriyor.



ALTIN VE GÜMÜŞ EYLÜL 2025'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEYİ GÖRDÜ



Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde ons bazında fiyatlar, altında yüzde 8,9, paladyumda yüzde 11, platinde yüzde 13 ve gümüşte yüzde 15,4 azaldı. Altın ve gümüş böylece 34 haftanın en sert kaybını yaşadı.