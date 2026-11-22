Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde test sürecinin başladığını açıkladı. Uraloğlu, "Testlerin ve sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Bursa'yı hızlı tren ağıyla buluşturacağız" dedi. Bakan Uraloğlu, "Söz konusu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren, Osmaneli üzerinden Ankara- İstanbul Hızlı Tren hattına bağlanacak. Bursa- Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek" ifadelerini kullandı.