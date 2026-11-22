Fon kapsamında bugüne kadar tek çocuk sahibi olan 25 bin 701 çift borcunun 12 aylık taksitinin hibe edilmesi, 12 aylık taksitinin ertelenmesi hakkından yararlandı. İki ve üzeri çocuk sahibi olan 641 çift ise borcunun tamamının hibe edilmesi hakkından yararlandı. Fon kapsamında desteklediğimiz 26 bin 342 çiftimizin, 26 bin 993 çocuğu dünyaya geldi. Bu, desteğimizin en güzel sonucudur." Gençlerin sağlam temeller üzerinde aile kurmalarını hedeflediklerini dile getiren Göktaş, şunları kaydetti: "Gençlerimizin yuva kurma hayallerini destekliyor, güçlü ailelerin temellerini birlikte atıyoruz.

2024'te pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025'te Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvurular 321 bin 246'ya ulaştı. Bu ay 11 bin 224 gencimize 1 milyar 277 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece evlilik yolundaki 249 bin 686 gencimize 24 milyar 83 milyon lira tutarında sıfır faizli kredi desteği sağlamış olduk. Maddi desteğin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle de bugüne kadar 279 bin 190 gencimizin yanında olduk."