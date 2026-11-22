Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, güçlü istihdam hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere işgücü piyasasında dezavantajlı durumda bulunan grupların istihdama katılımının desteklendiğini belirten Işıkhan, kayıtlı istihdamı güçlendirmek amacıyla 15 farklı sigorta primi teşviki, destek ve indirim uygulandığını kaydetti. Işıkhan, bu kapsamda 2026 yılının ocak-ağustos döneminde toplam 301.3 milyar liradan fazla teşvik sağlandığını bildirdi.

385 BİN KİŞİ SİGORTALI

Bakan Işıkhan'ın paylaştığı bilgilere göre, yatırımlarda devlet yardımları kapsamında uygulanan teşviklerden aylık ortalama 385 bin sigortalı yararlandı. Bu kapsamda toplam 26.2 milyar lira destek sağlandı. Gençlerin, kadınların ve mesleki belge sahibi kişilerin istihdamına yönelik sigorta primi teşviki kapsamında ise aylık ortalama 390 bin sigortalı için 23.3 milyar liralık kaynak aktarıldı. İşverenlerin sigorta primi yükünü azaltmaya yönelik uygulamalar da teşviklerin önemli bölümünü oluşturdu. Bu uygulamalar kapsamında toplam 161.9 milyar lira teşvik sağlandığı bildirildi.