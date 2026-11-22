Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında IPARD III Programı'nın finansman ve uygulama hükümlerini güncelleyen düzenleme Resmî Gazete'de yayımlandı. Program kapsamında tarım ve kırsal kalkınma yatırımlarına AB'den 430 milyon avro katkı sağlanacak. 2021-2027 dönemini kapsayan programda kırsal kamusal altyapı yatırımlarının bütçe uygulama görevleri Türkiye'ye devredildi.

Tarımsal işletmelerin geliştirilmesi, ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, organik tarım, kırsal altyapı, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, ormanların korunması ve inovasyonun da aralarında bulunduğu 13 başlıkta destek sağlanacak. IPARD III kapsamında AB'nin azami katkısı 430 milyon avro olarak belirlenirken, ulusal ve özel katkılar dahil programın toplam maliyeti 1 milyar 12 milyon 554 bin 622 avroya ulaşıyor. Program kapsamındaki harcamaların uygunluk açısından son tarihi 31 Aralık 2030 olarak belirlenirken, bütçe taahhütlerinin kullanılmayan bölümleri için yıllara göre otomatik geri çekilme takvimi oluşturuldu.