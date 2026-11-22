Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan zincir markete ceza! 'Hep Ucuz' sloganı pahalıya patladı Ticaret Bakanlığı'ndan zincir markete ceza! 'Hep Ucuz' sloganı pahalıya patladı Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltıcı reklamlarla ilgili denetimlerinde dikkat çeken bir karara imza attı. Reklam Kurulu, 'Hep Ucuz' sloganıyla reklam yapan bir zincir marketin bu iddiasını kanıtlayamadığını belirledi. Tüketicilerde tüm ürünlerin sürekli ucuz olduğu algısı oluşturduğu değerlendirilen reklamlar nedeniyle markete 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası kesilirken, reklamların durdurulmasına da karar verildi. DHA









Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Reklam Kurulu tarafından bir zincir marketin 'Hep Ucuz' sloganıyla yayımladığı reklamların incelemeye alındığını belirtti. İncelemelerde, söz konusu ifadenin tüketicilerde marketteki tüm ürünlerin her zaman ucuz olduğu yönünde algı oluşturduğu, ancak bu iddiayı doğrulayacak yeterli bilgi ve belgenin sunulamadığı tespit edildi.

Bakanlık tarafından 7 zincir markette yapılan fiyat karşılaştırmalarında süt, çay, un, pirinç, ayçiçek yağı, yumurta, tavuk, bebek maması, bebek bezi ve deterjan gibi temel tüketim ürünlerinin incelendiğini belirten Kaplan, söz konusu marketin tüm ürünlerinin sürekli ucuz olduğunu ortaya koyan bir bulguya ulaşılamadığını bildirdi.