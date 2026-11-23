Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Komutanlığa 8 bin 174 jandarma, 3 at bakıcısı, 3 bot serdümeni, 5 kurbağa adam, 200 sıhhiyeci, 100 muhabere, 10 havacılık, 500 lojistik ve 5 bando olmak üzere toplam 9 bin erkek uzman erbaş alımı yapılacak.
GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,
b. Başvuru yapacak adaylarda eğitim şartı ile ilgili olarak; Jandarma mesleki niteliğine başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti aranmakta olup, ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir. Diğer mesleki nitelikler için ise Tablo (2-4)'te belirtilen eğitim seviyesindeki bölümlerden mezun olma şartı aranacaktır. Belge ile başvuran (ustalık, kalfalık, MYK belgesi vb.) adaylardan Tablo-5'te belirtilen niteliklere ve istenilen belgelere sahip olma şartı aranacaktır.
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2026) itibarıyla 20 (yirmi) yaşından gün almış olmak ve 27 (yirmi yedi) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2007 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar],
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-6'daki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,
d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,
e. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun "Uzman Erbaşlığa Geçirilme" başlıklı 5'inci Ek Maddesinde "Sözleşmeli erbaş ve erlerden bu fıkradaki şartları sağlayanlar; kuvvet komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, aynı kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı içerisinde olmak şartı ile uzman erbaşlığa nasbedilirler." hükmü doğrultusunda sadece J.Gn.K.lığı emrinde görevli sözleşmeli erbaş ve er olmak, Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece feshedilmemiş olmak,
f. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre "Uzman Erbaş Olur" kararlı şortu/eşofman ile ölçülür.), sağlık kurulu raporu almış olmak (Kurbağa adam mesleki niteliğinden başarılı olması halinde Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak "Uzman Erbaş Olur" raporuna ilave olarak "Kurbağaadam Olur" sağlık raporu almaları gerekmektedir.),
g. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-7'de boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor
ğ. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),
h. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,
ı. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak (Yukarıdaki hususlarda yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.),
BAŞVURUNUN YAPILMASI
a. Başvurular Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılacaktır. Personel Temin Sistemi dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
b. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adaya aittir.
c. Başvurular; 23 Kasım 2026 günü başlayıp, 07 Aralık 2026 günü saat 23.59'da sona erecektir.
ç. Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
d. Personel Temin Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için "Bilgilerim" bölümünden; (1) Kişisel Bilgiler; Kimlik bilgileri, askerlik bilgisi ve sürücü belgesi bilgileri otomatik olarak sorgulanır. Fiziksel özellikler (Boy ve kilo bilgisi aday tarafından doldurulması zorunludur.) girildikten sonra bilgiler kontrol edilerek "Sonraki" butonu ile "Eğitim Bilgileri" sayfasına geçilir.
Başvurular, 7 Aralık saat 23.59'a kadar "https://personeltemin.jandarma.gov.tr" adresinden, e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Alımın başvuru şartları ve diğer detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "https://kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinde yer alan "2027 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini Kılavuzu"ndan ulaşılabilecek.