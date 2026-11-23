TALİMAT BAŞKANDAN

İÇERİSİNDE inşaat demiri, çivi, cam, PVC ve metal borular, köpük, sünger, yalıtım malzemeleri, ahşap, tuğla, fayans ve çimento atıklarının bulunduğu moloz yığınları, duyarlı vatandaşları isyan ettirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, olayla ilgili inceleme başlattı. Bu arada Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ın, yol dolgusunda kullanılmak üzere bölgeye 5 veya 6 kamyon moloz dökülmesi talimatını kendisinin verdiğini söylemesi duyarlı vatandaşları şoke etti.

DİĞER