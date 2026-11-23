SAHİLİ MAHVETTİLER...
ERDEK'TE akıl almaz bir olay yaşandı. Çevre kirliliğine karşı mücadele vermesi beklenen belediyenin, bizzat çevreyi kirlettiğinin ortaya çıkması şok etkisi yarattı. Erdek Belediyesi binasının karşısındaki eski bir banka binasının yıkımından çıkan 18 kamyon dolusu inşaat atığının Düzler Sahili'ne boşaltıldığı tespit edildi. Denize yalnızca 3 metre mesafede, doğrudan sahildeki kumların üzerine dökülen molozlar, çevre kirliliğinin boyutunu gözler önüne serdi.
TALİMAT BAŞKANDAN
İÇERİSİNDE inşaat demiri, çivi, cam, PVC ve metal borular, köpük, sünger, yalıtım malzemeleri, ahşap, tuğla, fayans ve çimento atıklarının bulunduğu moloz yığınları, duyarlı vatandaşları isyan ettirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, olayla ilgili inceleme başlattı. Bu arada Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ın, yol dolgusunda kullanılmak üzere bölgeye 5 veya 6 kamyon moloz dökülmesi talimatını kendisinin verdiğini söylemesi duyarlı vatandaşları şoke etti.