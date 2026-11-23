Uskumruköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde dişi aslan görüldüğüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulunuldu. Durumun, Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Zabıta Müdürlüğü'ne de bildirilmesinin ardından ekipler harekete geçti.

Bölgede çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceledi. İncelemede, dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvana ait görüntüler tespit edildi. Bölgede jandarma asayiş timi tarafından güvenlik tedbirleri alınırken, çevrede ikamet eden vatandaşlar da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

İstanbul Valiliği, Sarıyer'de güvenlik kameralarına yansıyan aslanın bulunduğu bölgenin tespit edildiğini, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyetin gösterildiğini bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 18.00 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'nde bir aslanın görüntülerinin çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi.



Açıklamada, olay üzerine bölgede çalışma başlatıldığı ve ilçe birimleri tarafından çevrede yaşayan halka gerekli uyarıların yapıldığı aktarıldı.