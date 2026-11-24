Küresel piyasalarda yaşanan toparlanma altın fiyatlarına da yansıdı. Geçtiğimiz haftaki sert kayıpların ardından yeniden yükseliş eğilimine giren altın piyasasında gözler güncel fiyatlara çevrildi. 24 Kasım Salı günü gram, çeyrek, yarım ve ons altının alış-satış fiyatları merak konusu oldu. Peki, bugün altın ne kadar? İşte piyasadaki son rakamlar...
24 KASIM 2026 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
Geçtiğimiz hafta uluslararası piyasalarda etkili olan satış baskısının ardından altın fiyatlarında dengelenme çabası dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda ons altın 3.635-3.655 dolar bandında hareket ederken, döviz kurlarındaki değişim yurt içi altın fiyatlarını da etkiliyor. 24 Kasım Salı günü saat 07.24 itibarıyla ons altın yüzde 0,13 düşüşle 3.630 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise aynı saatlerde 5.915 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor.
24 KASIM 2026 GÜNCEL SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Serbest piyasa ve Kapalıçarşı ekranlarına yansıyan sabah verilerine göre altın türlerinde alış ve satış fiyatları belli oldu. Gram, çeyrek ve yarım altın başta olmak üzere güncel rakamlar şöyle:
Gram Altın: Alış 5.913,51 TL – Satış 5.914,42 TL
Çeyrek Altın: Alış 9.461,61 TL – Satış 9.670,07 TL
Yarım Altın: Alış 18.864,08 TL – Satış 19.340,14 TL
Tam Altın: Alış 39.588,40 TL – Satış 40.405,39 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 40.713,00 TL – Satış 41.327,00 TL
Ata Altın: Alış 40.825,54 TL – Satış 41.892,71 TL
22 Ayar Bilezik (Gram): Alış 5.641,35 TL – Satış 5.651,80 TL
Ons Altın: Alış 3.635,84 Dolar – Satış 3.636,40 Dolar
ÇEYREK, YARIM VE GRAM ALTIN BUGÜN KAÇ TL?
Altın piyasasındaki hareketlilikle birlikte özellikle küçük ve orta ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. 24 Kasım Salı sabahı gram altının satış fiyatı 5.914,42 TL olurken, çeyrek altın 9.670,07 TL, yarım altın ise 19.340,14 TL seviyesinde işlem görüyor. Piyasalardaki küresel gelişmeler ve döviz kurundaki değişimlerin gün içerisinde altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.