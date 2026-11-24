Haberler Ekonomi ALTIN YÜKSELDİ Mİ? | 24 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? GRAM, ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR? ALTIN YÜKSELDİ Mİ? | 24 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? GRAM, ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR? 24 Kasım 2026 Salı günü altın piyasasında toparlanma hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşlerin ardından gelen tepki alımlarıyla altın fiyatları yeniden gündemde. Gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatlarını takip eden yatırımcılar, güncel alış ve satış rakamlarını araştırıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Kasım 2026 güncel altın fiyatları... HABER MERKEZİ









Küresel piyasalarda yaşanan toparlanma altın fiyatlarına da yansıdı. Geçtiğimiz haftaki sert kayıpların ardından yeniden yükseliş eğilimine giren altın piyasasında gözler güncel fiyatlara çevrildi. 24 Kasım Salı günü gram, çeyrek, yarım ve ons altının alış-satış fiyatları merak konusu oldu. Peki, bugün altın ne kadar? İşte piyasadaki son rakamlar...

24 KASIM 2026 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? Geçtiğimiz hafta uluslararası piyasalarda etkili olan satış baskısının ardından altın fiyatlarında dengelenme çabası dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda ons altın 3.635-3.655 dolar bandında hareket ederken, döviz kurlarındaki değişim yurt içi altın fiyatlarını da etkiliyor. 24 Kasım Salı günü saat 07.24 itibarıyla ons altın yüzde 0,13 düşüşle 3.630 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise aynı saatlerde 5.915 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor.