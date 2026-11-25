2027 yılıyla birlikte ÖTV muafiyetli araç alımında geçerli olacak üst limitin 3 milyon 673 bin 706 TL'ye çıkması bekleniyor. Milyonlarca araç sahibi adayının yakından takip ettiği düzenleme sonrası gözler, bu limit dahilinde satın alınabilecek otomobil modellerine çevrildi. Peki, hangi markanın hangi modeli ÖTV'siz alınabilecek? İşte merak edilen marka marka otomobil listesi…
Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle araç alımında uygulanacak üst limit yeniden belirlendi. Yeniden değerleme oranında yapılan yüzde 27,83'lik artışa göre 2026 yılında 2 milyon 873 bin 900 TL olarak uygulanan üst sınır, 2027 yılı ocak ayından itibaren 3 milyon 673 bin 706 TL olacak.
Yeni üst limit ile ÖTV muafiyeti kapsamında daha fazla otomobilin satın alınabilmesinin önü açılacak. Konuyla ilgili olarak A Haber'e konuşan Otomotiv Uzmanı Mehmet Karaca, engelli araç alımında aranan şartları anlattı.
ÖTV MUAFİYETİNDE YENİ ÜST LİMİT 3,6 MİLYON TL
2027 yılında engelli araç alımında uygulanacak yeni üst limite ilişkin bilgi veren Mehmet Karaca, 2026 ve 2027 rakamlarını karşılaştırdı.
Karaca, "Şimdi 2026 yılında 2.873.900 TL olan limit, 2027 yılı Ocak ayından itibaren 3.673.706 TL'ye çıktı. Yani üst limit bu; engelli kardeşlerimiz bu limite kadar araç alabiliyor." ifadelerini kullandı.
Yeni limitin yüzde 27,83 oranında artırıldığını belirten Karaca, güncellemenin Cumhurbaşkanının yetkisi kapsamında yapıldığını söyledi.
ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMINDA YÜZDE 40 YERLİLİK ŞARTI
Engelli araç alımında ÖTV muafiyetinden yararlanmak için aranan şartlara da değinen Karaca, araçlarda en az yüzde 40 yerlilik oranı bulunması gerektiğini belirtti.
Karaca, düzenlemenin yerli üretimi desteklemeyi amaçladığını ifade ederek ÖTV muafiyetinden yararlanacak kişilerin engellilik oranının yüzde 90 ve üzerinde olması gerektiğini söyledi.
10 YIL SATIŞ YASAĞI VE ARACI KULLANMA ŞARTI
ÖTV muafiyetiyle satın alınan araçlarda 10 yıl boyunca satış yapamama şartı bulunduğunu belirten Karaca, aracın kullanımına ilişkin sınırlamalara da dikkat çekti.
Karaca, aracın birinci derece akrabalar tarafından kullanılabileceğini, ruhsatta belirtilen şartlar dışında başka kişilerin aracı kullanamayacağını ifade etti.
ÖZEL TERTİBATLI ARAÇ ALINABİLİYOR
Canlı yayında engelli vatandaşların araçlarında özel düzenleme yapılıp yapılamayacağı da gündeme geldi.
Bu soruyu yanıtlayan Karaca, ihtiyaç duyulması halinde araca özel tertibat takılabildiğini belirtti. Özel tertibatlı araçların ruhsatında da bu durumun açıkça belirtildiğini ifade etti.
İşte ÖTV'siz alınabilecek otomobil modelleri...
1- Fiat Egea Sedan 1.6 dizel
Egea Easy manuel
Satış fiyatı: 1.499.900 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 820.500 TL
Egea Easy otomatik
Satış fiyatı: 1.850.900 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.020.500 TL
Egea Urban manuel
Satış fiyatı: 1.599.900 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 860.500 TL
Egea Urban otomatik
Satış fiyatı: 2.020.900 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.059.400 TL
Egea Lounge manuel
Satış fiyatı: 1.674.900 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 900.500 TL
Egea Lounge otomatik
Satış fiyatı: 2.090.900 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.098.300 TL
2- Fiat Egea Cross 1.6 dizel otomatik
Egea Cross Street
Satış fiyatı: 1.990.900 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.042.700 TL
Egea Cross Urban
Satış fiyatı: 2.026.900 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.062.700 TL
Egea Cross Lounge
Satış fiyatı: 2.062.900 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.082.700 TL
Egea Cross Limited
Satış fiyatı: 2.099.900 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.103.300 TL
2- Renault
Clio Evolution Plus TCe EDC 115 hp
Satış fiyatı: 1.830.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.176.429 TL
Clio Esprit Alpine TCe EDC 115 hp
Satış fiyatı: 2.035.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.281.296 TL
Duster Evolution Eco-G 120 hp
Satış fiyatı: 1.865.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.198.929 TL
Duster Evolution Turbo TCe EDC 145 hp
Satış fiyatı: 2.050.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.290.741 TL
Duster Evolution Hybrid 4x4 150 hp
Satış fiyatı: 2.850.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.425.000 TL
Duster Techno Turbo TCe EDC 145 hp
Satış fiyatı: 2.200.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.385.185 TL
Duster Techno Full Hybrid E-Tech 160 hp
Satış fiyatı: 2.725.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.362.500 TL
Duster Techno Hybrid 4x4 150 hp
Satış fiyatı: 2.920.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.440.000 TL
Megane Touch 1.3 TCe 140 bg
Satış fiyatı: 1.841.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.183.500 TL
Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
Satış fiyatı: 2.199.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.384.000 TL
Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
Satış fiyatı: 2.349.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.479.000 TL
Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
Satış fiyatı: 2.699.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.633.605 TL
3- Toyota Corolla
Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S
Satış fiyatı: 1.965.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.097.006 TL
Corolla 1.5 Dream Multidrive S
Satış fiyatı: 2.150.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.199.784 TL
Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S
Satış fiyatı: 2.275.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.269.228 TL
Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S
Satış fiyatı: 2.335.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.302.562 TL
Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S
Satış fiyatı: 2.630.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.389.901 TL
4- Toyota Corolla Hybrid
Corolla Hybrid 1.8 Dream e-CVT
Satış fiyatı: 2.968.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.429.199 TL
Corolla Hybrid 1.8 Dream X-Pack e-CVT
Satış fiyatı: 2.540.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.500.963 TL
Corolla Hybrid 1.8 Flame X-Pack e-CVT
Satış fiyatı: 2.775.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.549.056 TL
5- Toyota C-HR Hybrid
C-HR Hybrid 1.8 Flame e-CVT
Satış fiyatı: 2.400.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.353.905 TL
C-HR Hybrid 1.8 Passion e-CVT
Satış fiyatı: 2.873.000 TL
Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.603.500 TL