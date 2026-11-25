2027 yılıyla birlikte ÖTV muafiyetli araç alımında geçerli olacak üst limitin 3 milyon 673 bin 706 TL'ye çıkması bekleniyor. Milyonlarca araç sahibi adayının yakından takip ettiği düzenleme sonrası gözler, bu limit dahilinde satın alınabilecek otomobil modellerine çevrildi. Peki, hangi markanın hangi modeli ÖTV'siz alınabilecek? İşte merak edilen marka marka otomobil listesi…

Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle araç alımında uygulanacak üst limit yeniden belirlendi. Yeniden değerleme oranında yapılan yüzde 27,83'lik artışa göre 2026 yılında 2 milyon 873 bin 900 TL olarak uygulanan üst sınır, 2027 yılı ocak ayından itibaren 3 milyon 673 bin 706 TL olacak.

Yeni üst limit ile ÖTV muafiyeti kapsamında daha fazla otomobilin satın alınabilmesinin önü açılacak. Konuyla ilgili olarak A Haber'e konuşan Otomotiv Uzmanı Mehmet Karaca, engelli araç alımında aranan şartları anlattı.