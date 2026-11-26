MİLYONLARCA araç sahibini ilgilendiren 2027 yılı trafik cezalarında uygulanacak artış oranı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak açıklandı. Farklı bir yasal düzenleme yapılmaması halinde vergi, harç ve trafik cezaları 1 Ocak 2027 itibarıyla bu oran üzerinden artırılacak. Yeni hesaplamaya göre trafikte kavga edenlere 230 bin TL, drift yapanlara ve sahte plaka kullananlara 178 bin TL ceza uygulanması öngörülüyor. Yerleşim yerlerinde belirlenen hız sınırının aşılması durumunda ihlalin derecesine göre 2 bin 556 TL ile 38 bin 349 TL arasında ceza kesilebilecek. Vergi Usul Kanunu kapsamında yeniden değerleme oranı, ilgili yılın ekim ayı dahil olmak üzere bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artışına göre hesaplanıyor.