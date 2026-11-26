KÜRESEL piyasalarda altın fiyatları ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından son 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 10 bin liraya geriledi. Altın piyasasında en düşük 5 milyon 965 bin lira, en yüksek 6 milyon 136 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,1 düşüşle 6 milyon 10 bin lira oldu. Düşüş eğilimini sürdüren altının ons fiyatı, aylık bazda yüzde 10'dan fazla değer kaybetti. Yılbaşında kaydettiği yaklaşık 5 bin 600 dolarlık tarihi zirvesinden bu yana yaşadığı gerileme ise yüzde 38'in üzerine çıktı. Altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan en temel unsurların başında, yüksek seyreden enflasyon ve Fed'in sıkı para politikasına devam edeceği beklentisi geliyor. ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Fed'in öncelikli enflasyon göstergesi olarak takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi, ekim ayında yıllık bazda yüzde 3,8 artış kaydetti.