Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışanın gözü 2027 yılında uygulanacak yeni asgari ücrete çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında gerçekleştireceği toplantılar öncesinde, yıl sonu enflasyon tahminleri ve piyasa beklentileri doğrultusunda olası zam oranları hesaplanmaya başladı. Yeni asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon verilerinin yanı sıra ekonomik göstergeler ve tarafların talepleri de etkili olacak.

KOMİSYON ARALIKTA

Şimdi den gündeme gelen hesaplamalarda dört farklı zam oranı öne çıkıyor. Yıl sonu enflasyon beklentileri ve piyasa değerlendirmeleri doğrultusunda hazırlanan hesaplamalara göre, mevcut net asgari ücret üzerinden dört farklı zam ihtimali bulunuyor. 2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayının ilk haftasında çalışmalarına başlaması bekleniyor. Toplam 15 üyeden oluşan komisyonda işçi, işveren ve hükümet tarafı beşer temsilciyle yer alıyor. Görüşmelerde enflasyon verileri, ekonomik gelişmeler, çalışanların geçim koşulları ile açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin verilerin değerlendirilmesi bekleniyor. Komisyon kararlarının oy birliğiyle alınması zorunlu değil. Karar yeter sayısına ulaşılması halinde oy çokluğuyla da yeni asgari ücret belirlenebiliyor. Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayı boyunca devam etmesi planlanıyor. Toplantıların yaklaşık birer hafta arayla gerçekleştirilmesi ve sürecin üç veya dört görüşmeyle tamamlanması bekleniyor. Görüşmelerin ardından 2027 yılında uygulanacak yeni asgari ücret kamuoyuna açıklanacak. Nihai kararın belirlenmesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmelerinin de etkili olması bekleniyor.

YÜZDE 28.4 ZAM SENARYOSU

YIL sonu enflasyonunun yüzde 28,4 seviyesinde gerçekleşmesi ve asgari ücrete aynı oranda zam yapılması halinde net ücret 36 bin 48 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 29.5 ZAM SENARYOSU

MERKEZ Bankasının yıl sonu enflasyon beklentisi olan yüzde 29,5 oranında artış yapılması durumunda asgari ücrete 8 bin 282 TL zam gelecek. Böylece net maaş 36 bin 357 TL olacak.

YÜZDE 30 ZAM SENARYOSU:

PİYASA beklentilerinde öne çıkan yüzde 30'luk artış gerçekleşirse net asgari ücret 36 bin 498 TL'ye ulaşacak. Yuvarlatılmış hesaplamayla yeni maaşın 36 bin 500 TL seviyesinde olması bekleniyor.

YÜZDE 35 ZAM SENARYOSU

DAHA yüksek zam ihtimalleri arasında yer alan yüzde 35'lik artışın uygulanması halinde ise net asgari ücret 37 bin 901 TL'ye çıkacak.