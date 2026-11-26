Altın piyasasında yeni gün hareketli başladı! Alım satım yapmayı planlayanların gözü kulağı kuyumcu tabelalarında. 26 Kasım 2026 Perşembe itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatlarında son rakamlar netleşti. İşte merak edilen güncel satış fiyatları...
Güncel altın satış fiyatları
Gram altın satış fiyatı: 5.835,18 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.312,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.601,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 39.049,36 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.954,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 97.922,85 TL
Ons altın satış fiyatı: 3.576,39 Dolar