Milyonlarca emeklinin gelirini artıracak düzenleme de sona yaklaşılırken asgari ücret maratonu için de zaman daraldı. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanarak 2027 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek. Yapılacak artış tüm çalışanların yeni maaşındaki artışı da etkileyecek. Ancak öncesinde emekli artışları belli olacağı için önemli bir referans haline gelecek.

Peki asgari ücret kaç lira olabilir? Artışa refah payı nasıl etki eder? İşte detaylar...

Asgari ücret nasıl belirlenecek?

2027 yılı boyunca geçerli olacak asgari ücret 15 kişilik komisyon tarafından belirleniyor. Komisyonda 5 işçi, 5 işveren temsilcisi yer alıyor. Hükümeti temsilen ve hakem olarak da 5 kişi bulunuyor. Aralık ayında ücret 3 ya da 4 toplantı sonrası belirleniyor.

Ücret belirlenirken hangi kriterlere bakılıyor?

Asgari ücret artışı yapılırken hem işçilerin geçim durumları hem de işverenlere maliyeti aynı anda masada oluyor. Dolayısıyla iki taraflı bir pazarlık söz konusu. Burada en önemli kriter enflasyon oluyor. Hem o yılın enflasyonuna hem de gelecek yıl beklenen enflasyona bakılıyor.