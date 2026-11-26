TİCARET Bakanı Ömer Bolat, küresel helal ekonomisinin 2029 yılı sonuna kadar 3,5 trilyon doları aşmasının beklendiğini açıkladı. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 12. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2026'nın açılışında konuşan Bolat, küresel helal ekonomisinin 2029 sonuna kadar 3,5 trilyon dolarlık hacmi aşmasının beklendiğini belirtti. Helal tüketim harcamalarının 1,5 trilyon dolarlık bölümünü gıda ürünlerinin oluşturduğunu belirten Bolat, İslami finans sektörünün büyüklüğünün ise 6 trilyon dolara ulaştığını kaydetti.