Motorinin litre fiyatına 4,20 ile 4,32 lira arasında indirim uygulandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları kaç lira oldu? İşte detaylar.
ABD ile İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'nda tanker saldırılarıyla sürse de petroldeki arz artışı fiyatları aşağı çekiyor. Brent petrolün varili 07:15 itibarıyla 95,25 dolar.
Bu durum akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor.
Nitekim motorinin litresine bugün 4 lira 32 kuruş indirim geldi.
ZAM SONRASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI ŞÖYLE:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 68,40 lira
Motorin: 84,58 lira
LPG: 50,70 lira
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 68,20 lira
Motorin: 84,38 lira
LPG: 50,10 lira
Ankara
Benzin: 69,40 lira
Motorin: 85,68 lira
LPG: 50,79 lira
İzmir
Benzin: 69,60 lira
Motorin: 85,88 lira
LPG: 50,70 lira
Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketlerine, ilçelere ve satış noktalarına göre farklılık gösterebiliyor.