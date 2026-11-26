TÜRKİYE'DE üreticiler yeni sezona odaklanırken Tarım ve Orman Bakanlığının tespitleri, yağışlardaki belirgin artışın tarımsal üretim koşullarına olumlu yansıdığını ve ülke genelinde yaygın kuraklık riskinin bulunmadığını ortaya koydu. İklim, Fenolojik Durum ve Sulama İzleme İstatistikleri bülteninden derlenen bilgiye göre ülke genelinde geçen ay ortalama 96,4 milimetre yağış kaydedildi.Ekim ayı yağışlarında normaline göre yüzde 95, geçen yıl ekim yağışına kıyasla yüzde 80 artış görüldü. Türkiye genelinde son 16 yılın en yüksek ekim yağışı tespit edildi.