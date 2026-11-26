TMSF, Mondi Mobilya'nın Hazine mülkiyetindeki paylarını satışa çıkardı. İhaleyi kazanacak yatırımcı, şirketin satış bedelinin yanı sıra mevcut borç yükümlülüklerini de üstlenecek.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından hazırlanan satış ilanı, Resmi Gazete'nin 24 Kasım tarihli sayısında yayımlandı. İlanda, Mondi Mobilya'nın Hazine mülkiyetindeki yüzde 100 oranındaki paylarının satışa çıkarıldığı bildirildi. Şirketin tamamı için 2,4 milyar TL muhammen bedel belirlenirken yatırımcıların tekliflerini en geç 1 Şubat 2027 tarihine kadar sunması gerekiyor. İhale ise 2 Şubat 2027 tarihinde yapılacak.