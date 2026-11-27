ALTIN YENİDEN Mİ YÜKSELİŞTE? ALTIN FİYATLARI SON DURUM | 27 KASIM CUMA ALTIN FİYATLARI! Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar kaç TL?

Altında düşüş bitti, yükseliş mi başlıyor? 27 Kasım Cuma sabahı piyasalardaki yukarı yönlü seyir dikkat çekerken yatırımcılar ekran başına kilitlendi. Gram altın , çeyrek altın ve cumhuriyet altını bugün kaç TL'den işlem görüyor? İşte güncel alış-satış rakamları...

Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Altında son durum ne? Altın piyasasında sert düşüşlerin ardından toparlanma hareketi hız kazandı. Küresel piyasalarda hafta boyunca yaşanan dalgalanmanın ardından değerli metaller, cuma gününe yükselişle başladı. 27 Kasım altın fiyatları...