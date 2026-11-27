Altında düşüş bitti, yükseliş mi başlıyor? 27 Kasım Cuma sabahı piyasalardaki yukarı yönlü seyir dikkat çekerken yatırımcılar ekran başına kilitlendi. Gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını bugün kaç TL'den işlem görüyor? İşte güncel alış-satış rakamları...
Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Altında son durum ne? Altın piyasasında sert düşüşlerin ardından toparlanma hareketi hız kazandı. Küresel piyasalarda hafta boyunca yaşanan dalgalanmanın ardından değerli metaller, cuma gününe yükselişle başladı. 27 Kasım altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 5.969,59 TL
SATIŞ: 5.970,57 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 9.554,58 TL
SATIŞ: 9.765,11 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 19.049,45 TL
SATIŞ: 19.530,23 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 38.510,26 TL
SATIŞ: 39.273,32 TL
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 39.885,00 TL
SATIŞ: 40.488,00 TL
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: $3.649,91
SATIŞ: $3.650,54