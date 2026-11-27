Son dakika İzmir haberleri... İzmirliler güne deprem paniğiyle uyandı! Sabah saat 05.44'te Ege Denizi'nde meydana gelen sarsıntı kentte tedirginlik yarattı.
AFAD depremin büyüklüğünü, derinliğini ve merkez üssünün İzmir'in hangi ilçesine kaç kilometre mesafede olduğunu açıkladı..
Ege Denizi'nde saat 05.44'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesine 45,60 kilometre mesafedeki depremin, yerin 6,86 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
İzmir güne depremle uyandı