Emekli promosyonlarında yıl sonu rekabeti hız kazanırken bankaların sunduğu cazip teklifler dikkat çekiyor. Maaşını başka bankaya taşımayı düşünen emekliler, 35 bin TL'ye varan nakit promosyon ve ek ödeme fırsatlarını yakından takip ediyor. Peki, Kasım ayı itibarıyla hangi banka emekliye ne kadar ödeme yapıyor? Garanti, ING, Yapı Kredi, DenizBank ve diğer bankaların güncel kampanyalarında öne çıkan promosyon tutarları ve başvuru şartları neler? İşte merak edilen tüm detaylar…
GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU
DENİZBANK
DenizBank "Emeklilere 30 bin TL'ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.
Maaş Tutarı - Standart Promosyon - Ek Ödül - Toplam Promosyon - KMH - 2 adet Fatura - Kredi Kartı Aktiflik
0-9.999 TL 5.000 TL 2.000 TL 5.000 TL 8.000 TL 20.000 TL
10.000 - 14.999 TL 8.000 TL 2.000 TL 6.000 TL 8.000 TL 24.000 TL
15.000 - 19.999 TL 10.000 TL 2.000 TL 7.000 TL 8.000 TL 27.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 2.000 TL 8.000 TL 8.000 TL 30.000
AKBANK
Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL'ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.
ING EMEKLİ PROMOSYON
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
VAKIF KATILIM
Maaş aralıklarına göre Vakıf Katılım emekli promosyon tutarları:
10.000 TL altı: 8.750 TL
10.000 - 14.999 TL arası: 14.000 TL
15.000 - 19.999 TL arası: 17.500 TL
20.000 - 49.999 TL arası: 21.000 TL
50.000 TL ve üzeri: 25.000 TL
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON
VakıfBank, Kasım 2026 döneminde emeklilere 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon veriyor. Üç yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında ödenen promosyon, maaş tutarına göre değişiyor.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON
Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon sağlıyor. Banka ayrıca faizsiz kredi, nakit avans ve Bankkart Lira gibi ek avantajlarla emeklilere farklı kampanya seçenekleri sunuyor.
GARANTİ BANKASI
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Kasım 2026'dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
İŞ BANKASI
İş Bankası, SGK emeklilerine maaş tutarına göre 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödüyor. Ek kampanya fırsatlarından yararlanan emekliler için toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
QNB FİNANSBANK
QNB, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon sağlıyor. Bankanın öne çıkan avantajı, üst maaş dilimindeki temel promosyon tutarının ek ürün koşulu olmadan sunulması.