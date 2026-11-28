VakıfBank, Kasım 2026 döneminde emeklilere 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon veriyor. Üç yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında ödenen promosyon, maaş tutarına göre değişiyor.

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.

Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon sağlıyor. Banka ayrıca faizsiz kredi, nakit avans ve Bankkart Lira gibi ek avantajlarla emeklilere farklı kampanya seçenekleri sunuyor.

GARANTİ BANKASI

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Kasım 2026'dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!