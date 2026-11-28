AKARYAKIT ZAMMI POMPA FİYATLARINA NASIL YANSIYACAK?

Akaryakıt fiyatları, illere ve dağıtım şirketlerine göre farklılık gösterebiliyor. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre 1 Aralık'ta uygulanması beklenen ÖTV artışı, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkileyecek. Araç sahipleri ise yeni zam öncesinde güncel benzin ve motorin litre fiyatlarını yakından takip ediyor.