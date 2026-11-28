Akaryakıt fiyatlarında tabelalar yeniden değişmeye hazırlanıyor. Benzin ve motorine yönelik 1 Aralık ÖTV düzenlemesiyle birlikte pompada yeni zam beklentisi oluştu. İndirimlerin ardından gelecek vergi artışının akaryakıt fiyatlarına ne kadar yansıyacağı merak konusu oldu.
BENZİN VE MOTORİNE 1 ARALIK'TA ÖTV ZAMMI
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni zam beklentisi gündeme geldi. Sektör temsilcilerinin açıklamasına göre, 1 Aralık Salı günü Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi kapsamında benzinin litre fiyatına 4 lira 15 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 60 kuruş zam yapılması bekleniyor.
MOTORİN FİYATI YENİDEN 90 LİRAYA YAKLAŞACAK
ÖTV artışıyla birlikte motorin fiyatlarının yeniden yükselmesi öngörülüyor. Kasım ayında litre fiyatı 101 lira 70 kuruşa kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören motorin, peş peşe gelen indirimlerle 85 lira 80 kuruşa kadar gerilemişti. Beklenen zamla birlikte motorin fiyatının yeniden 90 lira sınırına yaklaşacağı tahmin ediliyor.
AKARYAKIT ZAMMI POMPA FİYATLARINA NASIL YANSIYACAK?
Akaryakıt fiyatları, illere ve dağıtım şirketlerine göre farklılık gösterebiliyor. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre 1 Aralık'ta uygulanması beklenen ÖTV artışı, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkileyecek. Araç sahipleri ise yeni zam öncesinde güncel benzin ve motorin litre fiyatlarını yakından takip ediyor.