FINANS Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında 2027 yılında da sert yükseliş ve düşüşlerin yaşanabileceğini belirterek yatırımcıları uyardı. Kapalıçarşı'da gram altının 6 bin 110 liradan işlem gördüğünü açıklayan Memiş; ons altında 3 bin 500 doların destek, 3 bin 750 doların ise direnç seviyesi olduğunu söyledi. 2027 yılında altın piyasasında zikzaklı bir seyir beklediğini ifade eden Memiş, yeni yılın ilk çeyreğinde yükseliş, ikinci çeyreğinde düşüş, üçüncü çeyreğinde ise yeniden yükseliş öngördüğünü kaydetti. Yatırımcıların kısa vadeli hareketler karşısında panik yapmaması ve birikimlerini çeşitlendirmesi gerektiğini vurguladı. Memiş, "Değerlendirmemize baktığımız zaman 'Altın ucuz mu pahalı mı?' sorusuna 'ucuz' olarak cevap veriyoruz. Özellikle önümüzdeki yıl düğün planlayanlar ve borcu olanlar bu düşük fiyatlamaları ve baskılanmayı bir fırsata çevirebilir" dedi.